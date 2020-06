TS vil ikke søke om statlig hjelp

Tirsdag skriver Stangeland Maskin under på en kontrakt verdt 277 millioner kroner for bygging av ny bussvei på Gausel. Selskapet har kommet seg godt gjennom koronakrisen.

Konsernsjef Tommy Stangeland vil ikke stå på noen søkerliste for statlig hjelp under koronakrisen. Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 30. juni 2020 17:23

– Ja, jeg må si at dette har gått mye bedre enn fryktet, sier daglig leder Tommy Stangeland hos TS-en til Aftenbladet. - Det er godt at vi får nye oppdrag midt under krisen, det gir en fin trygghetsfølelse i hele selskapet.

Stangeland Maskin skal altså bygge ny bussvei fylkesvei 44, på strekningen mellom Diagonalen og Gausel stasjon.

Vant mot seks andre

Den nye bussveien skal ha to kjørefelt på 3,5 meter, sykkelfelt og fortau på begge sider, og to midtstilte kjørefelt for busser. Lengden er 1300 meter. Prosjektet omfatter også 400 meter kommunale veier og 300 meter med private adkomsveier, pluss murer, støyskjermer og vann- og avløpsledninger. Prisen er altså 277 millioner kroner pluss moms.

Det er Rogaland fylkeskommune som er byggherre. Arbeidet starter i august. Stangeland Maskin konkurrerte med seks andre tilbydere om denne jobben, og hadde altså den laveste prisen og det totalt beste tilbudet.

Krisen over?

For Stangeland Maskin har ikke koronakrisen vært noen virkelig krise.

– Vi har klart oss greit. Vi har noen svært få resepsjons-medarbeidere ute i permisjon, men ellers er hele staben i arbeid, sier Tommy Stangeland.

Det har likevel selvsagt vært en nedgang i aktivitet også hos TS-en, og spesielt innen kranvirksomheten i Nordic Crane.

– Derfor hadde vi en gjennomgang av de statlige kompensasjonsordningene til næringslivet i denne situasjonen. Men vi fant ut at vi ikke skal være på en sånn søkerliste. Det er bedre at de som virkelig trenger hjelp, får det, sier Tommy Stangeland.