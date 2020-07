Nordic Choice etter møte: Vil ikke si opp ansatte i sommer

Nordic Choice føler seg trygge på at regjeringen vil utvide permisjonsordningen i august, etter møte med arbeidsministeren. Hotellkjeden vil ikke si opp ansatte i sommer.

Publisert: Oppdatert: 1. juli 2020 16:02 , Publisert: 1. juli 2020 15:39

Onsdag ettermiddag hadde Petter Stordalen-eide Nordic Choice et telefonmøte med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) onsdag.

Nordic Choice skriver i en uttalelse kort etter møtet at de opplevde å få lagt frem sin situasjon for ministeren og bli møtt med forståelse for situasjonen til reiselivsbransjen.

– Vi håpet selvfølgelig på en lovnad om at regjeringen vil forlenge permitteringsordningen utover 31. oktober, noe vi dessverre ikke fikk, men vår oppfattelse av det som ble signalisert i møtet gjør oss trygge på at ordningen blir utvidet i august, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice i uttalelsen.

– Selv om vi helst skulle hatt forutsigbarhet, så gjør vi ikke noe aktivt rundt oppsigelser i sommer, sier Silseth.

Selskapet skriver at de likevel må forberede seg på at permitteringsordningen ikke utvides, og at de i så fall må begynne med omfattende oppsigelser i august.

Vil ha tydeligere budskap

– Mine kolleger hadde trengt å fått et tydeligere budskap på vei inn i sommeren. Mange vil ha noen usikre uker i vente hvor de ikke vet om det venter en oppsigelse i august, sier konserntillitsvalgt Merethe Sutton i uttalelsen etter møtet.

Hun mener at når to av partene i trepartsamarbeidet er enige om at man må ha mer sikkerhet, er det «uforståelig at den siste parten lar usikkerheten få bre seg blant de ansatte i hotellbransjen».

– Vi har veldig mange kolleger uten formell kompetanse, med begrenset språkkunnskap, mange med hull i CVen eller andre utfordringer som gjør at de stiller bakerst i ledighetskøen om det blir oppsigelser, sier Sutton i uttalelsen.

Hun er bekymret for disse ansatte hvis ikke forlengelsen av permitteringsordningen kommer.

Ville ha møte før august

Møtet onsdag ble avtalt etter at hotellkjeden gjentatte ganger har bedt regjeringen om å forlenge permitteringsperioden og å få en rask avklaring.

Møtet skulle opprinnelig holdes 31. august, men det mente Choice var for sent. Det skrev HR-sjef Karin Sjögren i Choice i et brev til regjeringen forrige uke som Dagens Næringsliv har fått innsyn i.

«Jeg ønsker å poengtere at vi nå dessverre tvinges til å igangsette en større nedbemanningsprosess med start 1. august ettersom regjeringen har valgt å ikke utvide permitteringsordningen. Vi forventer at oppsigelser blir gitt innen utgangen av august,» skrev HR-sjefen i brevet forrige uke.

I dag gjelder permitteringsordningen til 31. Oktober. Choice vil altså ha en avklaring på om de kan holde ansatte permittert utover denne datoen. Vanligvis er maksimumsgrensen for hvor lenge man kan permittere en ansatt på 26 uker.

Mandag formiddag ble det klart at Stortingets presidentskap har sagt nei til å avbryte Stortingets ferie for å stemme over en utvidelse av permitteringsordningen, ifølge VG.

Røe Isaksen sa mandag at regjeringen kan komme til å utvide permitteringsordningen hvis situasjonen i arbeidsmarkedet holder seg slik den er nå. Den vurderingen kommer først i august, sa Røe Isaksen til E24.

