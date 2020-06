Laerdal Medical dropper permitteringene

De 1500 ansatte i Laerdal-konsernet slipper likevel å redusere arbeidstiden til fire dagers uke og gå ned i lønn. Årsaken er flere nye kontrakter de siste ukene.

Tore Lærdal (t.v.) og Alf-Christian Dybdahl i Laerdal Medical viser her utstyret som over 3000 sykehus i USA allerede har, og som enda flere bestilte under koronakrisen. Det er et samarbeid (joint venture) mellom den amerikanske hjerteforeningen (AHA) og Laerdal Medical. Selskapet heter RQI Partners LLC. Vis mer Pål Christensen

Publisert: Publisert: 18. juni 2020 09:59

– Vi er glade for at vi slipper på effektuere permitteringsvarslene som vi sendte ut for to uker siden, sier eier og daglig leder Tore Lærdal i Laerdal Medical til Aftenbladet.

Begrunnelsen for permitteringsvarslene den 3. juni var covid-19 og dermed «betydelig overkapasitet og fallende inntjening» framover.

Det var første gang i historien at Laerdal Medical sendte ut et generelt permitteringsvarsel til de ansatte. Selskapet hadde nedbemanning og ga ansatte sluttvederlag på slutten av 1990-årene, men slapp da unna permitteringer og oppsigelser.

Bedre tider

– Usikkerheten rundt salgsinntektene er nå betydelig redusert etter at vi har lyktes å lande flere store ordrer knyttet til covid-19-relaterte prosjekter de siste ukene, sier Tore Lærdal i dag.

De ansatte har ifølge Lærdal dessuten satt i verk en rekke produktivitetsfremmende og kostnadsbesparende tiltak, noe som har bedret de økonomiske utsiktene for konsernet.

– Kontrakten på de 1000 nødrespiratorene som produseres i forbindelse med koronakrisener er på 60 millioner kroner. Det er vel også et positivt bidrag?

– Vi har en normal margin på dette, men Laerdal-konsernet omsatte for 3,7 milliarder kroner i 2018, så den kontrakten har liten betydning i det store bildet.

Nye kontrakter

En viktig inntektskilde for Laerdal Medical er et gjenopplivingsprogram for medisinsk personell ved over 3000 sykehus i USA. Dette er en stasjon som består av en Anne-dukke og en datamaskin. De ansatte skal «sertifiseres» med jevne mellomrom sånn at de vedlikeholder kompetansen sin innen gjenoppliving. Laerdal får inntekter når sykehusene abonnerer på tjenesten.

– I motsetning til tradisjonell opplæring skjer altså opplæringen individuelt og med nødvendig avstand til andre. Derfor har dette selskapet fått ekstra medvind nå under koronakrisen, sier Lærdal.

Intern uro?

- Har det vært uro internt etter at permitteringsvarselet ble sendt ut?

– Permittering er selvsagt et lite populært tiltak, og samtidig svært lite ønskelig også fra bedriftens side, sier Lærdal. - Jeg syns likevel har hatt en god dialog med de ansatte, og møtt bred forståelse for at dette var et av de tiltakene vi fant det nødvendig å vurdere. Da var det desto mer gledelig at det ikke ble nødvendig å effektuere permitteringene.

– Var det et feilgrep på sende ut permitteringsvarslet?

– I ettertid kunne vi selvsagt ønske å være en slik diskusjon foruten, men beslutningen om dette ble tatt etter grundige vurderinger på grunnlag av den informasjonen vi hadde for noen uker siden, sier Lærdal.

Kan få ekstra

Da permitteringsvarselet ble sendt ut, kom det samtidig beskjed om at de ansatte skulle få utbetalt deler av et eventuelt overskudd i 2020 som en ekstra bonus. Ordningen innebærer at de ansatte får dele 50 prosent av et overskudd begrenset oppad til 125 millioner kroner. De ansatte kan dermed oppnå en ekstra utbetaling på maksimalt vel 40.000 kroner, gitt at alle ansatte i alle land deler likt. Denne ordningen opprettholdes selv om det likevel ikke blir noen permitteringer.

Tore Lærdal understreker at det fortsatt er usikkert hvordan covid 19-pandemien utvikler seg framover, og at selskapet må vurderer situasjonen fortløpende.