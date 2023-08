Finanstilsynet koblet inn i Borten Moe-saken

Økokrim kobler inn Finanstilsynet i undersøkelsene av tidligere Sp-nestleder og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Ola Borten Moe gikk av som Sp-nestleder i juli.

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt kontakt med Finanstilsynet i saken, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til TV 2.

Finanstilsynet bekrefter at de ved behov bistår Økokrim.

– Økokrim bekreftet 21. juli at de vil undersøke saken for å se om det er grunnlag for å åpne etterforskning. I denne type saker vil Finanstilsynet kunne bistå Økokrim ved behov. Utover det har vi ingen kommentarer, skriver tilsynsrådgiver Jo Singstad i en epost til E24.

Økokrim besluttet å åpne undersøkelser etter at Borten Moe i et intervju med E24 innrømmet at han brøt regjeringens habilitetsregelverk da han i januar deltok på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo.

Uken før kjøpte Borten Moe aksjer for over 400.000 kroner i Kongsberg Gruppen. Våpen- og teknologikonsernet eier indirekte 25 prosent av Nammo, gjennom den finske våpenleverandøren Patria.

Borten Moe gikk av etter sakene om aksjehandlene og stiller ikke til gjengvalg på Stortinget i 2025.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Borten Moe for kommentar, han har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.

