Næringsministerens selskap i møbelkonflikt med Burger King

Familiebedriften Vestre har fått Burger King til å destruere noen av sine utemøbler. Nå tar de burgerkjeden til retten for kopiering.

Det var denne restauranten på Hvam i Lillestrøm som destruerte utemøblene sine etter at Vestre tok kontakt.

Før Jan Christian Vestre ble statsråd, ledet han familiebedriften Vestre, som produserer møbler. Da regjeringen tiltrådte, forlot Vestre sjefsstolen, men han er fortsatt største eier.

Nå er møbelprodusenten i strid med den amerikanske kjeden Burger King.

– Vestre leverte utemøbler til Burger Kings restaurant på Bamble og bidro med forslag til løsning for Burger Kings nordiske designkonsept, sier Vestres advokat, Rune Nordengen hos Advokatfirmaet Bull & Co.

Han sier at på tegningene plasserte de møbler fra Vestres «April»-serie.

Nordengen sier at etter dette ble de bedt om å gi et tilbud på levering av utemøbler til Burger Kings restaurant på Hvam i Lillestrøm.

– Tilbudet ble ikke akseptert og en tid etterpå fant Vestre ut at Burger King hadde fått laget nær identiske kopier ved en fabrikk i Polen via en underleverandør, sier Nordengen.

Møbelprodusenten reagerte på at hverken de eller designerne av møblene ble kompensert og at produktene kunne forveksles med Vestres.

Jan Christian Vestre ledet Vestre AS før han ble statsråd. Her er han blant noen av selskapets møbler. E24 vet ikke om disse møblene er blant de Vestre mener Burger King har kopiert.

Nå tar de burgerkjeden til retten for krenkelse av designrettigheter og brudd på markedsføringsloven. Saken skal opp i Oslo tingrett i mars.

– King Food AS er masterfranchisetaker for Burger King i Skandinavia. Vi ønsker ikke å kommentere den pågående tvisten med Vestre AS i media, utover at vi mener at vi ikke har krenket Vestres designrettigheter, skriver Olav Bæverfjord, norgessjef for Burger King, i en e-post til E24.

Fikk møblene destruert

– Vestre krevde at kopiene ble destruert i henhold til miljøkrav og at Burger King betalte erstatning, forteller Nordengen.

– Burger King aksepterte å destruere møblene, og har destruert møblene fra restauranten Hvam og en restaurant til i Sverige, men Burger King nektet å betale kompensasjon til Vestre og designerne.

Nå sier Vestres advokat at Burger King har bestilt flere møbler som de skal få levert til flere restauranter.

– Burger King hevder at de er berettiget å bruke redesignede versjoner av de omstridte kopimøblene. Vestre er av den oppfatning at også den nye designen krenker Vestres rettigheter, sier Nordengen

Det er utemøbler av denne typen – fra Vestres «April»-serie – som møbelprodusenten mener Burger King har kopiert.

Regjeringens rikeste

E24 har spurt Næringsdepartementet flere spørsmål om saken, blant annet:

– Er statsråden inhabil i saker som gjelder burgerbransjen framover?

– Næringsministeren er kun passiv eier i selskapet, slik han har vært siden han tiltrådte i oktober 2021. Det gjøres på vanlig måte vurderinger rundt statsrådens habilitet knyttet til alle saker i departementet og regjeringen, skriver kommunikasjonssjef Camilla Pettersen i Næringsdepartementet i en epost.

Jan Christian Vestre er Støre-regjeringens rikeste med en formue på 72 millioner kroner, ifølge skattelistene for 2021.

Vestre lager hovedsakelig utemøbler, som de også eksporterer til utlandet. Vestres utemøbler er å finne på tyske togstasjoner, på havnen i Oakland og på Times Square i New York.