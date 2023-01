Equinor og tysk energiselskap vil erstatte kull med gass og hydrogen

Equinor og det tyske energiselskapet RWE sier de skal samarbeide om å erstatte kullkraftverk med gasskraftverk som på sikt skal drives av hydrogen.

Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland. Her eksporteres gass gjennom rørledningen Europipe II og gjennom transportsystemene Statpipe og Norpipe.

Planen er å bygge opp omfattende produksjon av hydrogen i Norge, skriver Equinor i en pressemelding. Gassen skal etter planen eksporteres til Tyskland gjennom en ny rørledning.

Avtalen ble signert etter et møte mellom den norske regjeringen og Tysklands visekansler Robert Habeck på statsministerens kontor i Oslo torsdag.

– Jeg vet at hydrogen er spesielt viktig i dette skiftet, og spesielt viktig for Tyskland, sa Støre på en pressekonferanse etter møtet.

– Vi kommer i dag med en felles uttalelse for å akselerere å få et fungerende marked, en verdikjede, der Norge vil være inkludert og bidra.

Støre skrøt av Equinor og RWE, og er opptatt av å anerkjenne de som bidragsytere fra privat sektor inn i partnerskapet.

– Dette er områder hvor Norge kan gi betydelig bidrag til det grønne skiftet, i Europa, i Tyskland, og hvor vi kan skape jobber og muligheter for fremtidige generasjoner. Jeg vil takke selskapene, som nå går inn i et strategisk samarbeid energisikkerhet og avkarbonisering, med ambisiøse mål for å bruker hydrogen i energiproduksjon, sa Støre.

TOPPMØTE: Jonas Gahr Støre tok imot visekansler Robert Habeck i Oslo torsdag. Etter møtet signerte Equinor og RWE hydrogenavtalen.

Vil utvikle hydrogenindustri

Equinor ser på dette som et ledd i å styrke energisikkerheten i Europa, samtidig som man ivaretar ambisjonen om en bærekraftig omstilling i det grønne skiftet.

– Samarbeidet har potensial til å utvikle Norge til å bli en nøkkelleverandør av hydrogen til Tyskland og Europa. Dette er en unik mulighet til å bygge en hydrogenindustri i Norge, der hydrogen også kan brukes i innenlands industri, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Les på E24+ Sammenligningen som gjør oljeaksjer billige

KONSERNSJEF: Anders Opedal vil utvikle hydrogenindustri i Norge.

Gass skal erstatte kull

Opedahls motpart i RWE, Dr. Markus Krebber, sier det haster å legge om fra fossile brennstoffer til hydrogen.

– Blått hydrogen i store mengder kan være et utgangspunkt, med påfølgende omlegging til grønt hydrogen. Det er nøyaktig det vi skal drive fram gjennom vårt partnerskap – gi industrien relevante mengder hydrogen, sier Krebber.

Tyskland har en ambisjon om å fase ut alle kullkraftverk innen 2030. Avtalen er et ledd i skiftet.

– I tillegg skal våre planlagte investeringer i hydrogen-klare gasskraftverk sørge for energisikkerhet i en avkarbonisert kraftsektor, sier konsernsjefen.

Planen omfatter disse elementene: