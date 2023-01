Fikk drømmejobben i Meta – så kom sjokkbeskjeden

SAN FRANCISCO (E24): Annalice Ni (22) er en av over 150.000 som ble oppsagt i teknologibransjen i fjor, nesten dobbelt så mange som under pandemiens krisemåneder. Situasjonen ser ikke stort lysere ut på nyåret.

Annalice Ni hadde fått drømmejobben. Hun var nylig blitt ferdig med en bachelorgrad i ingeniørfag ved University of Washington i Seattle, og i løpet av utdannelsen hadde 22-åringen hatt tre praksisopphold hos Meta, tidligere kjent som Facebook.

Målet hadde hele veien stått tindrende klart: å bli ansatt i ett av verdens største teknologiselskaper. Både fordi hun tenkte at de ville tilby et godt læringsmiljø for henne som ung dataingeniør, men også fordi mange betrakter disse selskapene som en slags gullstandard for hvor langt du kan nå i teknologibransjen.

Å kapre en av disse jobbene gir prestisje. Litt som å komme inn på Harvard eller MIT.

Jeg tenkte at det var et ideelt sted å ende opp, sier Ni.

Hun var spent da hun flyttet ned til Silicon Valley for å begynne som programvareingeniør i Meta i oktober i fjor, og forventningene innfridde. Selv om mange nok var litt stresset på grunn av situasjonen i verdensøkonomien – og teknologibransjen spesielt – preget det ikke arbeidsmiljøet, forteller Ni. Spesielt ikke blant de nyansatte.

– Vi tenkte ikke så mye på oppsigelser. Vi hadde jo nettopp fått jobben, sier hun.

Sjokket ble derfor ekstra stort da Ni en novemberdag fikk e-post om at hun var rammet av nedbemanning – i likhet med rundt 11.000 andre.

– I begynnelsen tenkte jeg mye på hva jeg hadde gjort galt, selv om ledelsen gjorde det klart at nedbemanningene ikke hadde noe med de ansatte å gjøre, sier hun.

– Samtidig var det mange av oss som tenkte: «Hva er det egentlig som skjer?».

Over 150.000 rammet

Annalice Ni og hennes medarbeidere var på ingen måte de eneste i Silicon Valley som fikk oppsigelsesvarsel i november i fjor. Samme måned ble det klart at Amazon ville si opp 10.000 medarbeidere, Cisco annonserte over 4.000 oppsigelser og Twitter sparket omtrent det samme i sine mye omtalte oppsigelsesrunder.

Stripe, Salesforce og Doordash kvittet seg med rundt 1.000 ansatte hver. I tillegg kom hundretalls oppsigelser i flere andre små og store teknologiselskaper.

Totalt mistet over 150.000 ansatte i teknologisektoren jobben i fjor, ifølge data fra nettstedet Layoffs.fyi – nesten dobbelt så mange som under krisemånedene mars-desember 2020.

Selskaper som Google og Meta har også kuttet overdådige goder, som gratis mat og vaskeritjenester, og nyåret har ikke sett stort lysere ut for bransjen.

KUTTET FLERE TUSEN: Twitter har kvittet seg med rundt tre fjerdedeler av staben etter at Elon Musk tok over styringen i oktober i fjor.

Onsdag 4. januar ble det kjent at Amazon vil kutte ytterligere 18.000 stillinger, mens Salesforce kunngjorde at de ville si opp rundt 8.000 medarbeidere. I alt har 27 teknologiselskaper i San Francisco Bay Area annonsert oppsigelser i løpet av årets første uker, deriblant to av Googles søsterselskaper.

– De av oss som har vært her en stund, har sett denne filmen før, sier investor og tek-analytiker Lise Buyer.

Teknologibransjen er syklisk, påpeker hun, med opp- og nedturer.

– Folk som ble ansatt for fem år siden, har ikke sett baksiden av medaljen ennå. Det er en tendens til å tro at «denne gangen er det annerledes». Men det er det aldri, sier Buyer.

Den siste oppturen har vært den hittil lengste, og den ble forsterket av pandemien, som førte til en eventyrlig vekst i teknologisektoren på grunn av digitalisering, lave renter og økt tilgang på kapital. Det førte til et voldsomt ansettelsesrush.

– Bedriftene ansatte nærmest i panikk, sier Buyer.

Hun sammenligner dagens situasjon med et juleselskap, hvor folk har fråtset og overspist. Etterpå må de stramme beltene.

– Det er vanskelig for mange, men det vil føre til bedre, sterkere og sunnere selskaper, sier hun.

Selv etter alle nedbemanningene er det langt flere ansatte i de store teknologiselskapene enn for tre år siden, påpeker historieprofessor Margaret O'Mara, som har spesialisert seg på teknologiindustriens historie og er forfatter av boken «The Code: Silicon Valley and the Remaking of America».

Likevel tror hun dette handler om noe større enn bare en korreksjon etter pandemien.

– Dette skjer samtidig som de makroøkonomiske forholdene endrer seg ganske betydelig, sier O'Mara, som viser til at mye av tek-bransjens vekst har vært drevet av lave rentenivåer.

SØKER NYE JOBBER: Annalice Ni ventet bare en uke før hun kastet seg ut på arbeidsmarkedet igjen. Hun anslår at hun har sendt ut mellom 30 og 50 søknader.

Mens renten nå har økt, har inflasjonen ført til en reduksjon i e-handel og reklameinntekter. Det smerter for selskaper som Google, Meta og Amazon. Men selv om det er flere likhetstrekk med krisen i 2001, vi bør ikke trekke det så langt at vi kaller det «en ny dotcom-kollaps», mener O'Mara.

– Teknologiindustrien er så mye større og mer mangfoldig enn den var i 2001, sier hun.

– Denne økonomiske nedturen kommer til å ha en effekt, men det er ikke sånn at 85 prosent av verdiene på NASDAQ fordufter og det ene selskapet etter det andre stenger ned. Det er en annen verden nå.

– Føles ikke bra

De siste månedene har Wren Turkal (41) tilbrakt mye tid i garasjen hjemme i Silicon Valley, hvor hun mekker på en eldre Delorean. 41-åringen har lang fortidstid i teknologibransjen. På CV-en hennes står navn som LinkedIn og Google, og i tillegg har hun erfaring fra flere mindre teknologiselskaper.

Det siste halvannet året har hun jobbet i Twitter, frem til hun fikk sparken i en av de store nedbemanningsrundene etter at Elon Musk tok over selskapet i oktober i fjor.

– Denne situasjonen føles ikke bra. Det virker definitivt som om det er noe som bremser ned, sier Turkal.

Hun har ennå ikke aktivt begynt å søke etter ny jobb, men hun har vært i kontakt med en del selskaper hun har en relasjon til, forteller hun.

– Jeg har snakket med selskaper som er interessert i å finne nye folk, men det er ikke så mange muligheter som det pleide å være, sier Turkal.

Det virker som om mange selskaper er veldig forsiktige, sier hun.

Situasjonen Turkal beskriver, minner om den som skildres av andre i samme situasjon. Totalt har E24 snakket med et titall medarbeidere som har mistet jobben i store teknologiselskaper, som Twitter, Meta, Stripe og Doordash.

Selv om data fra ZipRecruiter viser at 79 prosent av oppsagte tek-medarbeidere har fått ny jobb innen tre måneder, forteller alle om et stramt arbeidsmarked. Mange er stresset, og flere søker tek-stillinger i mer tradisjonelle bransjer. Bare én har fått ny jobb.

Noen håper det kan stige en Fugl Føniks eller to opp av asken, som under tidligere kriser.

Google dro for eksempel store fordeler av situasjonen etter dotcom-boblen på begynnelsen av 2000-tallet, påpeker historieprofessor Margaret O'Mara. Uber og Airbnb ble startet i tiden rundt finanskrisen i 2008 og 2009.

KREVENDE MARKED: Wren Turkal blir fortsatt kontaktet av ulike selskaper på Linkedin, men hun merker at arbeidsmarkedet er helt annerledes nå, med langt færre muligheter.

Risikokapitalfondet Day One Ventures bestemte seg for å opprette et eget program under navnet «Funded, Not Fired» etter at de var blitt kontaktet av en rekke gründere oppsagt fra store tek-selskaper.

Kriteriet for å bli tatt opp er at minst en av grunnleggerne må ha vært rammet av oppsigelser, og hittil har de fått inn flere tusen søknader, opplyser Drake Rehfeld i Day One Ventures. Omtrent 60 prosent av disse er fra USA, rundt 15–20 prosent kommer fra Europa.

– Mange jobber med ganske banebrytende innovasjoner innen AI, FinTech og klimateknologi, sier han.

Startet for seg selv

Nic Szerman (24) er blant dem som valgte å satse alt på eget selskap etter at han mistet jobben i Meta. Szerman har bakgrunn i både økonomi og teknologi og utviklet etter hvert en lidenskap for kryptoteknologi. Ved siden av stillingen i Meta jobbet han derfor med sitt eget kryptoselskap, Nulink, sammen med sin chilenske medgrunnlegger.

Da han ble oppsagt, fikk han en sluttpakke på fire måneders lønn og helseforsikring frem til våren. I tillegg slapp han å betale tilbake oppstartsbonusen sin.

– Det gir meg muligheten til å gi alt for å få selskapet på bena, sier Szerman.

Jeg er utrolig takknemlig for det, sier han.

24-åringen har tilbrakt store deler av livet i Argentina, hvor familien hans er fra, og Nulink tilbyr en løsning hvor bedrifter i Sør-Amerika enkelt skal kunne motta penger fra utlandet via krypto. Allerede har de 34 bedriftskunder, ifølge Szerman.

Han er ikke skeptisk til å gå inn i kryptobransjen, på tross av fjorårets kollapser og bedrageriskandaler.

– Problemet er at markedet er så nytt og umodent, og det vil det alltid være folk som prøver å utnytte, sier han.

– Men jeg tror denne teknologien kommer til å være ekstremt nyttig, spesielt i underutviklede land med problemer med reguleringer og byråkrati.

Szerman er fortsatt i kontakt med mange av kollegaene i Meta, som mistet jobben samtidig som ham selv. Mange har ventet litt med å søke nye jobber på grunn av de gode sluttpakkene, men Szerman har selv merket en forskjell i hva slags selskaper som kontakter ham på Linkedin.

– Før fikk jeg meldinger fra de store teknologiselskapene, som Apple og Microsoft. Nå får jeg henvendelser fra oppstartsselskaper og mindre selskaper, sier han.

Det stemmer overens med andres beretninger: Mens de store tek-selskapene fremsto som trygge havner i 2020, da folk «søkte ly hos Google», er situasjonen nå snudd på hodet.

BEKYMRET: Annalice Ni innser at hun har en fordel bare ved å ha kommet gjennom nåløyet hos Meta, men hun føler med studentene som blir ferdig til sommeren. – Den situasjonen er allerede veldig stressende. Jeg vet ikke hva jeg skal tenke om den situasjonen de går gjennom nå, sier hun.

Tidligere Meta-medarbeider Annalice Ni drømmer ikke lenger om å jobbe for ett av de største selskapene. Hun skjønte at det ikke lenger var en farbar vei. Samtidig har hun innsett at mindre selskaper består av erfarne ingeniører fra de store tek-selskapene, som bryter ut og bygger nye selskaper rundt det som virkelig er lidenskapen deres.

– Jeg tror jeg også har innsett at det å være et mindre sted ikke betyr at du lærer mindre. Mange ganger kan det tvert imot være motsatt, sier Ni.

Hun begynte å søke nye jobber en uke etter at hun ble oppsagt, og hun anslår at hun har sendt ut mellom 30 og 50 søknader. Mesteparten av november og desember gikk med til jobbintervjuer, med opptil fem-åtte selskaper samtidig. Men noen av prosessene fislet ut. Andre selskaper bråbremset midtveis på grunn av plutselig ansettelsesstopp.

– Jeg har sendt inn søknader på ledige stillinger, og uken etter har selskapet begynt med oppsigelser. Da tenkte jeg «herregud, hva skjer?», sier Ni.

Nå har hun begynt på nye søknader og krysser fingrene for at det vil åpne seg flere stillinger for nyutdannede utviklere.

– Jeg gjør alt jeg kan, og jeg vil ikke bekymre meg for mye, sier hun.

Men det er ikke alltid like lett å overbevise meg selv.

