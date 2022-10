11 prosent av bryggeriets omsetning er strømutgifter. De får ikke strømstøtte fra staten.

Regjeringen lovet å hjelpe bedrifter som sliter med høye strømpriser. Men de aller fleste må klare seg selv. Det setter sinnene i kok hos flere av bedriftene som får lite eller ingen støtte.

Brygger Sverre Mathisen fyller paller med nytappet øl mens maskinene i lokalet tapper selskapets bankkonto.

Da Aftenposten besøker Sagene bryggeri ved Akerselva, har bryggerimester Kristian Ivsett Johnsen akkurat satt 2000 liter mango-Ipa til gjæring.

Det er en prosess som må skje ved helt riktig temperatur, hverken for varmt eller for kaldt. Sagene har derfor et avansert system for oppvarming og nedkjøling av vann og gjær.

Økonomisjef Morten Øvland og bryggerimester Kristian Johnsen er bekymret for økonomien på vei inn i vinteren.

Selve jobben med å tappe ølet på flaske er det en egen maskin som tar seg av.

Gulv, tak og vegger er dekket av rør og ledninger.

Alle maskinene krever strøm. Mye strøm. Det merker de godt i regnskapet. Hvis man bare ser på virksomheten i bryggeriet, gikk 10,9 prosent av omsetningen til å betale strømregninger.

– Vi ser med store øyne på store tall som vi ikke har sett før. Og vi har ikke kommet inn i vinteren ennå.

Det sier Morten Øvland. Han økonomisjef ved Sagene bryggeri.

Men til tross for de høye kostnadene får ikke bryggeriet ett øre i strømstøtte.

Lite fleksibelt

Regjeringen har lovet strømstøtte til bedrifter, men under en rekke kriterier. Først og fremst må de ha hatt over 3 prosent strømintensitet i første halvår i år.

Det betyr at strømregningen deres må utgjøre mer enn 3 prosent av omsetningen.

Da kan de få dekket 25 prosent av strømregningen. Hvis de innfører energisparingstiltak, vil de få 45 prosent dekket.

Regjeringen anslår at det vil gjelde rundt 20.000 bedrifter i Norge. Altså rundt 4 prosent av norske bedrifter.

Nå er flere frustrert over at de havner utenfor ordningen. De mener den er for firkantet.

Sagene bryggeri er en av disse. De leier nemlig produksjon ved et bryggeri i Arendal. Dette tas med når man ser på omsetningen. I tillegg inkluderes alkoholavgifter og pant i omsetningen. Dermed blir ikke strømintensiteten deres 10,9 prosent, men 1,7 prosent.

– Ordningen burde være mer fleksibel med hensyn til hvor man beregner strømforbruket. Strømstøtten burde jo følge strømmåleren, sier Øvland.

I tillegg har bedriften nylig investert i energisparende tiltak, som gjør at de uansett ikke kan få den ekstra strømstøtten.

Til vinteren er det ventet strømpriser på mellom 8 og 9 kroner/kWh.

– Da har vi et valg: produsere eller stoppe. Vi kan planlegge for å produsere når strømmen er billig, men det er vanskelig. Så det kan være vi må legge ned deler av produksjonen, sier han.

Strømutgifter på 17 prosent, men får ikke støtte

Heller ikke Joakim Strand, daglig leder i Nord bakeri, kvalifiserer for strømstøtte. De hadde nemlig en forvaltningsavtale for strøm første halvår i 2022. Den skulle sikre dem forutsigbare strømpriser.

I september sa strømselskapet opp avtalen da de ikke klarte å levere strømmen de hadde lovet. Nå må Nord bakeri kjøpe strøm på spotmarkedet. Strand anslår at de kommer til å ha en strømintensitet på 12 prosent i november og 17 prosent i desember.

– Det har gått fra alvorlig til katastrofalt for oss. Og strømmen kommer på toppen av at alle andre utgifter har gått opp.

Ifølge daglig leder i Nord bakeri er det mer lønnsomt å sette opp et dieselaggregat utenfor bakeriet enn å bruke fornybar, norsk strøm.

Men bakeriet får ikke hjelp, fordi de hadde for lave utgifter i første halvår.

– Det regjeringen sier, er «klar dere selv». OK, da har vi tre alternativer. Ta 100 kroner for en bolle, samdrifte med noen andre eller legge ned, sier han.

Strand forteller at han er sliten etter flere år med krisetid og raske omstillinger. Med dette på toppen frykter han for levedyktigheten til norske bedrifter.

– Det å kjøre frossenbakst fra Øst-Europa laget på kullkraft vil fortsatt være billigere enn å betale 100 kroner for en bolle. Jeg frykter at vi i jakten på å stagge inflasjonen tar rotta på norske bedrifter, sier han.

– Ikke ordentlig støtte

Hos utestedet Dattera til Hagen i Oslo har deleier Håkon Pettersen regnet seg frem til at de vil kvalifisere til strømstøtte. Strømmen utgjorde 3,6 prosent av omsetningen i første halvår. Likevel er han ikke fornøyd med ordningen.

– Problemet er at støtten dekker altfor lite. Hvis man har fått en femdobling og kanskje tidobling av strømregningen, så skal du få effektivt 20 prosent av den dekket. Det er ikke en ordentlig støtte, sier han.

Håkon Pettersen forteller at de akkurat har klart seg gjennom to år med pandemi – for å gå rett til neste krise.

Pettersen mener strømstøtten ikke vil sørge for det regjeringen lovet: færre konkurser.

– Her bruker man 3–4 milliarder for syns skyld for å kunne si at man har gjort noe. Men Ap og SV er livredde for å gi ett øre i støtte til feil bedrift. Likevel vil man favorisere dem som har store eiere i utlandet som de kan hente penger fra.

Han forteller at regningene har vært store til nå, men at han forventer at vinteren blir virkelig ille. Pettersen er kritisk til at strømstøtten skal beregnes ut ifra et halvår der prisene ikke har vært like ille som fra august.

– Det er jo helt fjernt, fordi det var først i august at man begynte å se at det gikk virkelig oppover. Det er jo irrelevant for bedrifter nå at det var billig strøm i mai.

Kan oppleves urettferdig

Hensikten med støtteordningen er «å trygge arbeidsplasser og forsterke energiomstillingen». Samtidig viser en rapport fra SSB at hele 40 prosent av støtten kan gå til bedrifter som ikke har noen ansatte: utleieselskaper. 21 prosent vil gå til industribedrifter og 11 prosent vil gå til hotell- og restaurantbransjen.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier han forstår at en del vil oppleve ordningen som urettferdig, og at den ikke vil treffe de fleste bedrifter.

16. september lovet Jan Christian Vestre milliarder i støtte til næringslivet. Han får kritikk fra flere for å «ta rotta på» norske bedrifter.

– Det skal jeg være ærlig og ydmyk på. Har du rett under 3 prosent strømintensitet, oppleves det kanskje urettferdig. Noen vil også oppleve at de straffes for å ha investert i enøktiltak før strømstøtten kom. Men sånn er det.

– Kunne ikke ordningen vært mer fleksibel?

– Det viktige er at reglene er like for alle. Vi kan ikke basere det på skjønn. Vi gjorde en avveining. Skulle vi få på plass en ordning nå og få ut pengene eller vente til neste halvår? Vi landet på det siste.