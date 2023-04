Financial Times: Oljefondet ber om statlig regulering av kunstig intelligens

Oljefondet-sjef Nikolai Tangen ber i et intervju med Financial Times regjeringer i hele verden om å innføre statlig regulering av kunstig intelligens.

Sef i Oljefondet, Nicolai Tangen

Slik regulering vil setter klare etiske retningslinjer for hvordan selskapene som oljefondet investerer i, bruker kunstig intelligens (KI). Nikolai Tangen sier til Financial Times at han mener reguleringen av KI er mangelfull i dag.

– Vi mener at myndigheter og regjeringer må regulere KI. Vi ser ikke at regulering er på trappene ennå, sier Tangen.

Statens pensjonsfond utland, oftest omtalt som oljefondet, økte sin markedsverdi med 1.865 milliarder kroner til 14.294 milliarder kroner per 31. mars. Fondet eier en andel i over 9.000 selskaper i over 70 land. Blant selskapene er Apple, Nestlé, Microsoft og Samsung. I gjennomsnitt eier fondet 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Fondet er blant annet stor investor i teknologigiganter som Apple, Alphabet, Nvidia og Microsoft, som alle har mål om å bruke KI til å utvikle virksomheten.

Tangen sier at oljefondet i august kommer til å legge fram en rekke standarder for hvordan det ønsker at selskaper som benytter seg av KI, skal håndtere dette.