Konferansehotell ser mørkt på høsten: – Det kommer avlysninger hver dag

Høsten er vanligvis høysesong for kurs og konferanser. Nå merker hotellene at bedrifter strammer inn på reiseaktivitetene, og er veldig usikre på hvordan høsten vil se ut.

Hotelldirektør Merete Emanuelsen er den eneste ansatte ved Quality Hotel Leangkollen i Asker som ikke er permittert. Vis mer Hanna Kristin Hjardar / E24

Publisert: Publisert: 23. august 2020 12:11

– For å være ærlig, så ser ikke høsten spesielt oppløftende ut. Det kommer flere avlysninger hver dag nå. Redselen for coronasmitte er stor, og flere selskaper har innført reiserestriksjoner internt, sier hotelldirektør Merete Emanuelsen ved Quality Hotel Leangkollen i Asker i Viken.

– Jeg tror aldri vi har vært så usikker på en sesong som vi er nå. Hvor lavt kan det gå? Det er spørsmålet nå. Vi har noe booket, men vi vet ikke om det blir gjennomført, sier hotelldirektør Gjermund Dahl ved Clarion Hotel Energy i Stavanger.

Begge hotellene er tilknyttet Nordic Choice Hotels, og har en stor del av sin drift knyttet opp mot arrangementer, kurs og konferanser.

Ikke gode prognoser

Innovasjon Norge har laget rapporten «Status reiselivsnæringen» som ble publisert 10. august. Der peker de på at høsten vanligvis er høysesong for kurs, møter og konferanser.

Der skriver de at hvor lang tid det vil ta for overnattingsbransjen å ta seg inn igjen etter pandemien vil i stor grad være avhengig av møte- og konferansemarkedet i høst og vinter.

– Prognosene for resten av året er etter vår vurdering ikke veldig gode, spesielt innen kurs- og konferansemarkedet, som normalt har en travel høstsesong, står det i rapporten.

Rommene på Quality hotel Leangkollen står mye tomme. Hotelldirektøren forteller at en del private arrangementer Vis mer Hanna Kristin Hjardar / E24

Både hotelldirektøren i Asker og i Stavanger er glad for at regjeringen utvidet permitteringsperioden, noe som gir dem litt mer handlingsrom.

Alle permittert

Ved Quality Hotel Leangkollen er alle heltids- og deltidsansatte, unntatt hotelldirektøren, permittert. De har hatt stengt siden mars, og åpnet hotellet igjen i midten av august.

– Totalt ligger vi an til omtrent halvert omsetning for året, og det er høsten som pleier å være mest hektisk, forteller Emanuelsen, og forteller at de nå kaller inn folk fra permittering etter behov.

– De ansatte jobber mer på tvers av avdelingene enn de pleier, det gjelder meg også, sier Emanuelsen, og legger til at det også går mye tid med til å ha oversikt over hvilke arrangementer som fortsatt skal gjennomføres.

Hennes erfaring nå er at private arrangementer, som bryllup og konfirmasjoner, gjennomføres, men at det som skjer i jobb-regi blir avlyst.

Quality Hotel Leangkollen har 17 konferansesaler, der den største salen har en kapasitet på 110 personer. Clarion Hotel Energy er et større hotell, med 14 konferanserom, og en kapasitet på 1.000 personer.

Mens hotellet i Asker har vært stengt i sommer, forteller Dahl ved Clarion Hotel Energy i Stavanger at sommeren har vært over all forventning.

– Stavanger kokte av norske turister. Og den norske turisten bruker mer penger enn de som kommer fra andre land, og brukte for eksempel restauranten på hotellet mer. Men det er klart, «winter is coming», og vi kjenner på det, sier Dahl.

Hotelldirektør Gjermund Dahl ved Clarion Hotel Energy i Stavanger Vis mer Jon Ingemundsen

Håndball-EM

Han definerer Clarion Hotel Energy som et arrangementshotell, som har gjester knyttet til idrettsarrangement og konferanser som de største kundene.

Blant annet har de bookinger knyttet til Håndball-EM for kvinner i desember, og de har pleid å ha mange gjester knyttet til oljemessen ONS, som i år har blitt et digitalt arrangement.

– Vi merker at bedrifter har begynt med restriksjoner på aktiviteter, for å unngå å havne i en smittesituasjon. Det gjør usikkerheten enormt stor. Vi var også usikre før sommeren, men vi visste i det minste at nordmenn ville ut og reise når sommeren kom, sier Dahl.

– Nå vet vi ikke om de ønsker å reise, om de kan reise, eller om får lov, sier hotelldirektøren.

Han forteller at de jobber hardt med å lete etter muligheter for høsten, og snakker med gjester og foreslår sikre måter å gå gjennomført arrangement på.

– Det er lenge siden jeg har vært så usikker på en sesong som denne, sier Dahl.