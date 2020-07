50 millioner i pluss for anonym eiendomsinvestor

Ivar Isdal går stort sett under radaren, men har gjennom mange år bygget seg opp til å bli en stor eiendomsutvikler i regionen. Selskapet hans, Ineo Eiendom, fikk i fjor et resultat før skatt på 50 millioner kroner.

Ivar Isdal eier selskapet Ineo Eiendom som driver med eiendomsutvikling i regionen. Vis mer Kjell-Ivar Gilje Grøndal

Publisert: Publisert: 4. juli 2020 07:54

– Vi er godt fornøyd med 2019. Nå er vi halvveis i inneværende år, og alt tyder på at 2020 vil bli bedre enn 2019. Vi selger godt på alle våre prosjekter, og i august styrker vi salgsavdelingen med en ny megler for å holde trykket oppe, sier Ivar Isdal til Aftenbladet.

Isdal har i mange år vært en aktiv eiendomsutvikler, men han har alltid holdt en lav medieprofil. Isdal og hans familie eier selskapet Ineo Eiendom 100 prosent gjennom selskapet Bjergsted Invest AS. Selv står Ivar Isdal oppført med en ligningsformue på 141 millioner kroner.

Rådhusmarka er et stort boligprosjekt like ved det gamle rådhuset i Sandnes. Vis mer Mad arkitekter

Totalkapital på over 500 mill.

Ineo Eiendom har utviklet flere boligprosjekter i distriktet de siste årene - både alene og sammen med andre partnere. For eksempel Rådhusmarka og Ovalen i Sandnes, Bjergsted Park, Jadarholm, Eiganes Park, Vaulenmarken og Hundvåg Allè. Nå har de prosjektene Østre Hageby på Storhaug og Boganesveien 29 på Hinna under utvikling.

Det ferske årsregnskapet for i fjor viser at Ineo Eiendom fikk et resultat før skatt på 45 millioner kroner mot 60,8 millioner i 2018. For konsernet ble resultatet rett over 50 millioner kroner.

Regnskapet viser også at konsernet har en totalkapital på 501 millioner kroner mot 363 millioner kroner året før.

Bjergsted Park. Vis mer Lars Idar Waage

Sju ansatte i fjor

I årsberetningen skriver selskapet at de følger nøye med på utviklingen av covid-19 med tanke på hvilke konsekvenser dette kan få for Ineo Eiendom.

«Dersom den senere tids dramatiske fall i oljeprisen skulle vise seg å bli langvarig, kan dette føre til en redusert etterspørsel etter nye leiligheter i vår region», heter det.

Videre står det:

«Konsernet har en rekke tomteområder under utvikling som en forventer vil sikre konsernet en god og stabil inntjening de neste årene. Nyboligsalget forventes å være på nivå med fjoråret».

Konsernet hadde i fjor sju ansatte.