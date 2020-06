Heliporten åpnes etter avklart situasjon

Helikopterterminalen åpnes igjen og situasjonen er avklart. Politiet har funnet eieren av to bagger som vekket politiets mistanke.

Publisert: Oppdatert: 17. juni 2020 13:21 , Publisert: 17. juni 2020 11:54

– Heliporten åpnes igjen og situasjonen er avklart. Vi har funnet baggenes eier, og han har forklart at han glemte baggene der, sier innsatsleder Kjell Riise til Aftenbladet ved 13-tiden.

Dette skjedde:

I en pressemelding skrev politiet at bombegruppen er på vei til Sola for å sjekke gjenstandene som er funnet.

Delen av utenlandsterminalen som ligger nærmest helikopterterminalen er sperret av som en sikkerhetssone, opplyser lufthavnssjef Anette Sigmundstad. Det er laget en sikkerhetssone på 200 meter rundt heliporten. Denne er sperret.

Helikoptertrafikken står, men foreløpig har ikke hendelsen på heliporten konsekvenser for flytrafikken.

Veien som er sperret av inn mot flyplassen er for taxier. Passasjerer kommer seg inn til flyplassen som vanlig, men oppfordres til å forholde seg til rettledningen de eventuelt får hvis de blir stoppet på vei inn.

Klokken 12.15 kommer ytterligere utrykningskjøretøyer til stedet, blant annet to brannbiler. De parkerer langt borte fra bygget. Brannvesenet er til stede med til sammen tre enheter, og er i beredskap.

Politiet skal klokken 12.00 ha bedt om at de evakuerte flytter seg lengre bort fra heliporten.

– Det er funnet noen etterlatte eiendeler som vi må sjekke ut om det er grunn til å gjøre noe mer med, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet fikk meldingen klokken 10.45 og opplyser at det er snakk om to gjenstander som er funnet.

Hun forteller at bygget er evakuert og at situasjonen er uavklart. Det er sperret av et område med radius på 200 meter rundt heliporten. Inngangen til parkeringshuset og taxifeltet er også stengt, opplyser politiet.

– Er det mistanke om sprengstoff?

– Det er verken bekreftet eller avkreftet, sier Bjørnsen.

Hun vil ikke svare på hvorfor gjenstandene vekket politiets oppmerksomhet.

Hun sier at ingen er skadde og at Avinor og byggeier er kjent med situasjonen.

– Det er ingen grunn til bekymring for befolkningen for øvrig, sier hun.

Bjørnsen sier at dette er snakk om gjenstander som er funnet i heliporten, ikke i et helikopter.

Sperret av område

Flere politipatruljer er onsdag formiddag på Heliporten ved Stavanger lufthavn, Sola. Det skal også være flere ambulanser på vei til stedet.

– Det er en uavklart sikkerhetssituasjon på Heliporten. Det er alt jeg kan si nå. Politiet har sperret av et område der. Dette får naturligvis konsekvenser for trafikken til og fra Heliporten, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad til Aftenbladet.

Aftenbladets reporter på stedet bekrefter at Heliporten er stengt av og evakuert.