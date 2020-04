Fortsatt håp om at bedriftsstøtten blir klar i dag

Finansministeren holder pressekonferanse om kontantstøtteordningen klokken 21. ESA og Finansdepartementet har jobbet på høygir for å få den på plass, sier departementet.

Publisert: Oppdatert: 17. april 2020 18:00 , Publisert: 17. april 2020 17:20

Kontantstøtteordningen for bedrifter skal hjelpe bedrifter som har hatt et stort inntektsbortfall med å betale faste utgifter.

Den nye søknadsportalen skulle komme på plass tidligst 17. april, men har ennå ikke klokken 17.00 blitt åpnet for søknader fra bedrifter.

Finansdepartementet kaller inn til en pressekonferanse som vil holdes fredag kveld klokken 21.

Departementet venter på godkjenning fra ESA som vil si om bedriftsstøtten er i strid med EØS-reglene.

– Vi har fortsatt håp om at ordningen kommer på plass i kveld, sier seniorrådgiver Bjørnar Angell i Finansdepartementet til E24.

Har hatt dialog om ordningen

ESA fikk ikke tilsendt de endelige papirene før i formiddag, ifølge NRK.

ESA og Finansdepartementet har hele veien hatt en dialog om innholdet i støtteordningen, men Angell kan ikke si hvor lang tid det tar for ESA å behandle den endelige planen for bedriftsstøtte.

– Nå er det unntakstilstand, som gjør at Finansdepartementet og ESA har jobbet på høygir, så vi er veldig nære, sier Angell.

Han påpeker at for Finansdepartementet er det for tiden ikke noe skille mellom hverdag og helg. Hvis ordningen ikke ruller i gang i dag er det dermed ikke sikkert bedriftene må vente til mandag med å søke om støtte.

Søknadsportalen er klar

Finansdepartementet opplyste til E24 fredag morgen at ordningen for å søke er klar, det mangler altså kun godkjennelse fra ESA.

Kontantstøtteordningen skal forvaltes av Skatteetaten. Det vil si at den har hovedansvaret for å organisere ordningen og kontrollere søknadene.

Regjeringen har anslått at det vil bli utbetalt om lag 20 milliarder kroner i måneden, så lenge kontantstøtteordningen til bedriftene varer.

Ordningen gjelder i utgangspunktet for mars, april og mai.

