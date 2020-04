Her er detaljene: Slik blir «kontantstøtten» til corona-rammede bedrifter

Lørdag får de første bedriftene mulighet til å søke kompensasjon. – Vi vet at det er flere titusener av bedrifter, ja kanskje flere hundre tusen bedrifter, som venter på denne ordningen, sier Sanner.

FINANSMINISTER: Jan Tore Sanner på fredagens pressekonferanse Vis mer Terje Pedersen

Publisert: Oppdatert: 17. april 2020 22:01 , Publisert: 17. april 2020 17:20

Saken oppdateres...

– Jeg er utrolig glad og takknemlig for å kunne stå her nå og fortelle at kompensasjonsordningen er klar, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) da detaljene i den nye støtteordningen ble presentert sent fredag kveld - tre uker etter at hjelpepakken ble lansert.

Kontantstøtteordningen skal hjelpe bedrifter som har hatt et stort inntektsbortfall på grunn av viruset, men som har store faste utgifter som strøm, husleie eller rentekostnader å betale.

– Løsningen er enkel og effektiv, men å komme frem til enkle svar på kompliserte problemstillinger er på ingen måte lett.

– Det er vanskelig å beskrive hvor intenst det har vært jobbet for å komme frem til denne ordningen, sier Sanner på pressekonferansen.

Slik er løsningen: De som laget portalen forklarer hvordan den fungerer

Kanskje flere hundre tusen bedrifter

Sanner sier at ordningen skal sørge for at vi unngår unødvendige konkurser, og å sikre arbeidsplasser.

– Som tidligere varslet blir ordningen todelt. Vi skiller mellom de virksomheter som er pålagt av staten å stenge, og de som ikke er det. De som er pålagt å stenge får en kompensasjon tilsvarende 90 prosent av de faste kostnadene.

Bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men likevel har en reduksjon i omsetningen på minst 30 prosent (20 prosent i mars) vil få kompensasjon etter en egen beregningsnøkkel.

Sanner sier det er viktig at bedrifter gjør seg kjent med vilkårene for ordningen og viser til at informasjon vil bli tilgjengelig på nettsiden kompensasjonsordning.no.

Sanner sier at regjeringen har lagt vekt på at bedrifter skal behandles så likt som mulig, uavhengig av hvordan disse er organisert.

Maksgrensen er satt til 80 millioner kroner i måneden, likt for konserner og foretak.

– Vi vet at det er flere titusener av bedrifter, ja kanskje flere hundre tusen bedrifter, som venter på denne ordningen, sa Sanner.

Tidligere på dagen sa bransjeforeningen for norske revisorer og regnskapsførere til E24 at de regnet med at opp mot 140.00 bedrifter kommer til å søke.

Opplysningene vil være søkbare

Sanner påpeker at selskapene selv står ansvarlig for informasjonen i søknadene, med bistand fra revisorer.

– Opplysninger om hvem som får tilskudd og hvor mange vil være offentlig tilgjengelig og søkbart.

Sanner sa at den vil være tilgjengelig i løpet av få dager, og at det vil være åpenhet etterhvert som flere søker.

Det er tilført ekstra midler til Skatteetaten i forbindelse med arbeidet med ordningen.

Sanner viste til at det er fem uker siden Norge innførte de mest inngripende tiltakene i fredstid.

– Fem uker er lenge for en bedrift som er usikker på hvordan man skal få endene til å møtes og unngå konkurs.

Advarer om kø Skatteetaten er forberedt på en strøm av søknader fra bedrifter over hele landet. Det vil kunne oppstå kø i perioder, selv om det blir puljevis søking. – Vi har i løpet av kort tid bygd opp en digital portal som er rustet til å tåle et høyt volum, men hvis titusenvis av bedrifter logger seg på søknadssidene samtidig, vil det kunne bli kø. Det er derfor lurt å smøre seg med litt tålmodighet. Hvis du ikke kommer inn i løsningen med en gang, råder vi deg til å prøve igjen litt senere, sa skattedirektør Holte. Skatteetaten skriver at den vil benytte seg av samme typen kontrollmekanismer som gjøres i den ordinære skatteforvaltningen. – Kontrollene, som gjennomføres av ansatte med spisskompetanse, skjer på grunnlag av analyser, tips og rik tilgang til informasjon om virksomheter. Det legges opp til flere typer kontroller, både automatiske og manuelle, før og etter utbetaling. I tillegg samarbeider Skatteetaten med Økokrim og bankene, samt A-krimsentrene, som er et samarbeid mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV, sier skattedirektøren. Vis mer vg-expand-down

Les også Regnskap Norge anslår at 140.000 bedrifter kan søke om «kontantstøtte»

Skattedirektør Hans Christian Holte. Vis mer Håkon Mosvold Larsen

– Formidabel jobb

Idar Kreutzer, sjef for Finans Norge som organiserer norske banker og finanshus, påpekte at det er bare tre uker siden man startet arbeidet med ordningen.

– Når vi tok sjansen på å gjøre dette var det fordi vi kunne føle oss trygge på eksisterende digital løsninger. Men det har vært en formidabel jobb å utvikle denne ordningen.

Finans Norge-selskapet Bits har i samarbeid med DNB, Skatteetaten og Digitaliseringsdirektoratet vært sentrale i hurtigutviklingen. Les hvordan menneskene bak forklarer ordningen her.

Hans Christian Holte i Skatteetaten fortalte at de har lagt vekt på å få på plass en søkeportal raskt, og at de første bedriftene skal ha pengene på konto mandag, hvis alt går som planlagt.

– Det har vært jobbet hardt og godt, fordi det haster for mange bedrifter der ute, sa Holte.

Holte gir råd til bedriftene som skal søke om å finne frem nødvendige opplysninger som må oppgis før man søker.

– Siste frist er 30. juni for å legge inn en søknad etter ordningen, sier Holte.

Holte sa kompensasjonsordningen skal være enkel å bruke, men vanskelig å misbruke.

Vil ha egen ordning for sesongbedrifter

Sanner sier at dagens ordning ikke treffer sesongbedrifter godt nok, og at det vil komme en egen ordning for disse som vil ta hensyn til inntektsstrukturen i disse.

– Spesielt for utenriks sjøfart og andre virksomheter som er skattepliktige i Norge, men som har hele eller deler av sin aktivitet utenfor Norge har det vært diskusjoner med Esa om, sier Sanner og slår fast at ordningen vil konsentrere seg om selskaper som har aktivitet innenfor Norge.

Kontantstøtteordningen skal forvaltes av Skatteetaten. Det vil si at den har hovedansvaret for å organisere ordningen og kontrollere søknadene.

Skattedirektør Hans Christian Holte i Skatteetaten sa at foretak som ble pålagt å stenge av staten, kan søke om tilskudd, «i løpet av morgendagen» - altså lørdag 18. april.

– Øvrige foretak med betydelig inntektstap kan søke fra og med mandag 20. april, sier skattedirektøren.

Sanner sa tidligere:

– De fleste søknadene vil bli behandlet automatisk. Dermed vil mange av foretakene ha pengene på konto allerede få dager etter at de har sendt søknaden, sier finansministeren.

Les også Skattedirektøren vil bli Nav-direktør

Sendte ordningen i dag

Norge sendte ordningen til Esa fredag og den ble godkjent samme dag, skriver Esa i en melding sendt ut før pressekonferansen.

– Etter tett dialog med norske myndigheter, har ESA i dag godkjent en tilskuddsordning for næringslivet, inkludert sivilsamfunnsorganisasjoner som driver skattbar økonomisk virksomhet, sier Bente Angell-Hansen, president for EØS-tilsynet ESA, i meldingen.

Angell-Hansen påpeker at ordningen skal kompensere for tap av inntekt som direkte kan knyttes til pandemien eller de omfattende forebyggende folkehelsetiltak som er iverksatt.

– Formålet er å trygge arbeidsplasser og få en raskere bedring av økonomien etter krisen, skrev Angell-Hansen i meldingen

Bente Angell-Hansen, president ESA, som er EØS-avtalens overvåkningsorgan og håndhever statsstøttereglene. Vis mer Ola Vatn / VG

Les også Usikkert om bedriftene kan søke om kontantstøtte fra i dag

Les også Snart får bedrifter søke om «kontantstøtte»: – Bør være sterkere kontrollmekanismer

Les også Bedriftene venter på kontantstøtte: – Kassen vil gå tom