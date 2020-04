Anniken Hauglie ilegges karantene av Karantenenemnda

Tidligere arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie må vente til juli med å tiltre i jobben som administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Vis mer Tore Kristiansen

Publisert: Publisert: 22. april 2020 20:23

I slutten av mars ble det kjent at Anniken Hauglie hadde fått jobb som administrerende direktør i Norsk olje og gass, etter at hun gikk av som arbeids- og sosialminister i slutten av januar.

I begynnelsen av april bestemte Karantenenemnda at Hauglie ilegges en karantene på seks måneder fra hun gikk av som statsråd. Det betyr at hun ikke kan starte i jobben i Norsk olje og gass, eller ha kontakt med dem, før 24. juli.

Karantenenemnda har samtidig bestemt at Ingvil Smines Tybring-Gjedde, som var samfunnssikkerhetsminister for Frp fram til partiet gikk ut av regjeringen, ilegges saksforbud i sin nye jobb som spesialrådgiver i Innovasjon Norge. Et saksforbud er et forbud mot å involvere seg i bestemte saker eller saksområder.

– Du ilegges saksforbud i saker som sorterer under de områdene du hadde ansvaret for innenfor samfunnssikkerhet, herunder cybersikkerhet og saker som gjelder anskaffelser og byggeprosjekter innenfor Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde, skriver Karantenenemnda.

Saksforbudet varer i ett år fra Tybring-Gjedde gikk av som statsråd 24. januar.