Skipsreder Arne Wilhelmsen er død

Var sterkt delaktig i oppstarten av cruisegiganten Royal Caribbean Cruises.

Skipsreder Arne Wilhelmsen, her fra en markering av 60-årsjubileumet til rederiet Anders Wilhelmsen & Co tilbake i 2000. Vis mer Ingar Storfjell / Grete de Lange

Publisert: Oppdatert: 12. april 2020 10:05 , Publisert: 12. april 2020 09:19

Dødsfallet bekreftes av cruiserederiet Royal Caribbean Cruises søndag morgen.

Wilhelmsen døde lørdag 11. april i den spanske byen Palma. Han ble 90 år gammel.

Han var sønn av skipsreder Anders Wilhelmsen, som tilbake i 1939 grunnla rederiet Anders Wilhelmsen & Co, som i dag har fått navnet Awilhelmsen. Arne ble ansatt i selskapet i 1954, og arbeidet i konsernet hele sitt yrkesaktive liv.

I 1961 ble Arne Wilhelmsen administrerende direktør i familieselskapet. Han satt i styret i selskapet sammen med sin bror Gjert frem til de begge gikk av sommeren 2012. Den gang tok sønnen Arne Alexander Wilhelmsen over som styreleder.

Cruiseeventyr

Han var en av initiativtagerne til oppstarten av Royal Caribbean Cruises tilbake i 1968. Cruiseselskapet, som i dag er et av verdens største, ble etablert av Anders Wilhelmsens Rederi AS, I.M. Skaugens Rederi AS og Gotaas-Larsen AS.

– I en tid hvor resten av verden trodde cruise var en nisje for gamle transatlantiske fartøy, så Arne allerede glimmer av veksten som var mulig. Han hadde en visjon om den moderne cruiseindustrien, da hele «industrien» kan ha bestått av et dusin skip totalt, sier styreleder og administrerende direktør Richard Fain i Royal Caribbean Cruises i en uttalelse.

Wilhelmsen satt i styret i cruiserederiet helt til 2003, da sønnen overtok som styremedlem.

– Arne hadde en stødig tilstedeværelse og var en kilde for klokskap i vårt styre gjennom flere tiår. Og i 2003, da han var klar til å tre tilbake, ble han etterfulgt av sin sønn, Alex, som har båret Wilhelmsen-familiens engasjement videre ved å styre vårt selskap inn i sitt sjette tiår, sier Fain.

St. Olavs Orden

I tillegg til cruisedriften har Awilhelmsen-konsernet gjennom årene også vært en aktiv eier både i oljeservice-industrien og innen eiendomshandel. Konsernet ble rundt årtusenskiftet redefinert fra rederi til investeringsselskap.

Arne Wilhelmsen ble i 2005 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden, for sitt samfunnsnyttige virke.

Utover rederivirksomheten har Wilhelmsen gjennom livet blant annet tatt seg både private og offentlige verv. Han har sittet i Bærum kommunestyre for Høyre, og vært med i hovedstyrene i Nordisk Skibsrederforening og Norges Rederiforbund, ifølge Store Norske Leksikon.

I en tidligere versjon av denne saken ble Arne Wilhelmsen omtalt som Arne Alexander Wilhelmsen.