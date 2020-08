Flyselskapet Emirates først ute med coronaforsikrede reiser

Flyselskapet Emirates blir det første til å inkludere forsikring i flybilletten som dekker eventuelle medisinske utgifter og karanteneopphold. – I seg selv et greit tiltak, sier Folkehelseinstituttet.

Hvis reisende hos Emirates rammes av coronavirus, vil de få dekket opptil 1,6 millioner i medisinske utgifter og hotellutgifter i tilfelle karantene på opptil 1.000 kroner dagen i 14 dager. Vis mer KARIM SAHIB / AFP

De nordiske flyselskapene Norwegian og SAS oppgir til E24 at de ikke har noen umiddelbare planer om å gjøre det samme.

I et tiltak på å øke flybestillingene har Emirates nylig lansert en ny «coronaforsikring» på sine flyreiser.

Denne forsikringen er gratis og skal betrygge kundene om at de vil få dekket sine utgifter til sykehus og karantenehotell hvis de blir smittet.

– Vi vet at folk lengter etter å fly når grensene rundt om i verden gradvis åpnes igjen, men de etterlyser fleksibilitet og forsikringer hvis noe uforutsett skulle skje under reisen, sier Emirates styreformann og konsernsjef Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum i en pressemelding.

Første «coronaforsikring»

Forsikringen skal dekke coronarelaterte medisinske utgifter og karantenekostnader, uavhengig av kabinklasse eller destinasjon.

Kunder som rammes av coronasmitte får dekket opptil 1,6 millioner kroner i medisinske utgifter og karantenekostnader. Flyselskapet vil i tillegg dekke karantenekostnader på 100 euro (om lag 1.000 kroner) per dag i 14 dager.

Forsikringen gjelder frem til 31. oktober, og er gyldig i 31 dager etter man flyr første etappe av reisen.

Og hvis det verste skulle skje, så bidrar flyselskapet også med frakten av den avdøde til hjemlandet og en sum til begravelsen, ifølge Emirates.

Denne summen er ifølge selskapet begrenset oppad til 1.500 euro (16.100 kroner), ifølge vilkårene i forsikringen.

Det skal heller ikke være nødvendig med registrering, skriver selskapet. Får man påvist coronavirus under reisen må man bare ta kontakt med Emirates.

I tillegg til «coronaforsikringen» gir selskapet kunder to års gyldig billett hvis de har måttet endre reiseplaner på bakgrunn av coronarelaterte reisebegrensninger.

Flyselskapet starter opp igjen med flygninger fra Oslo Lufthavn Gardermoen 4. august, og vil fly to direkteflyginger til Dubai i uken.

SAS holder igjen

Konkurrentene SAS og Norwegian avstår enn så lenge fra å gi ut coronaforsikrede reiser. Informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian opplyser at de ikke har noen slike planer, mens pressetalsmann Richard Stenholt i SAS ikke utelukker idéen.

– Dette er ikke noe vi har vurdert per nå. Nå jobber vi med å ha tydelig og god kommunikasjon om booking og ombooking i tilfellet coronasmitte hos reisende, noe vi har fått gode tilbakemeldinger på så langt, sier pressetalsmann Richard Stenholt i SAS.

– Tiltaket til Emirates er noe som vi kommer til diskutere internt, men det er ingenting vi har tatt opp til vurdering ennå, sier han.

– I seg selv et greit tiltak

Overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet (FHI) venter ikke en stor økning i utenlandsreiser blant nordmenn som følge av «coronaforsikringen» fra Emirates.

– I seg selv er det å dekke sykehusutgifter ved sykdom et greit tiltak, men vi vil likevel anbefale at nordmenn tenker seg om før de reiser utenlands. De fleste nordmenn reiser nå lite utenlands og risikoen for å bli smittet ved reise er nok det som holder de fleste igjen, skriver hun i en e-post.

– Denne risikoen er uforandret, så vi tror kanskje ikke at tiltaket fra Emirates vil medføre en stor økning i reiseaktivitet. Vi ønsker nok at folk reiser minst mulig slik situasjonen er i dag, skriver Hauge ved FHI.

