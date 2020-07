Maribel-konkurs: Usikkert hva som kommer til å skje med giganthotell

Bobestyreren jobber «dag og natt» for å få på plass en permanent løsning for videre drift av Maribel-hotellene. Men hvilke konsekvenser konkursen kommer til å få for hotellet på Hellerudsletta, er foreløpig for tidlig å si.

Hotell Moxy på Hellerudsletta er et heleid datterselskap i Maribel-konsernet. Vis mer Lise Åserud / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 17. juli 2020 18:34

Tirsdag i denne uken meldte det norske hotellkonsernet Maribel oppbud. Bostyrer Egil Hatling kunne dagen etterpå opplyse at syv hoteller i Norge er rammet.

Det kjente hotellet Moxy Oslo X / X Meeting Point på Hellerudsletta er et heleid datterselskap i konsernet. I 2019 utvidet hotellet med hele 154 rom, men har de siste fire månedene vært stengt. Hvilke konsekvenser Maribel-konkursen får for giganthotellet, er foreløpig for tidlig å si, opplyser bostyreren.

– Det er på to do-listen min, og vi jobber dag og natt. Det er også planlagt arrangementer på hotellet utover høsten, men vi har foreløpig ikke tatt stilling til hva som kommer til å skje, sier han.

Jobber på spreng

For tiden jobber han på spreng for å få på plass en løsning for videre drift av hotellene.

– Vi er et stort team som jobber knallhardt for å finne gode løsninger. Vi sitter i mange møter og tunge forhandlinger, og jeg har fortsatt tro på at vi kan få til en god løsning for både ansatte, gjester og kreditorer, sier Hatling.

– Når forventer du å ha en løsning på plass, er det snakk om dager, uker eller måneder?

– Det vet jeg ikke. Men vi jobber dag og natt, og jeg håper vi kan få på plass en løsning relativt snart, svarer han.

Inntil det kommer en permanent løsning på plass, er det boet som drifter hotellene.

Bostyrer forteller at de ansatte går på jobb og mottar lønn som normalt.

– Per i dag går hotelldriften veldig bra, det er sommer, og det er mange gjester. Det er hyggelig at vi kan drifte hotellene og holde dem åpne nå. Men så vet jo alle at markedet ikke er like bra på høsten, sier han.

– Hvor lenge kan boet drifte hotellene?

– Utgangspunktet til en bostyrer er ikke å drifte virksomheten. Grunnen til at vi drifter hotellene nå, er for å holde ansatte og gjester gående, og for å se om vi kan få på plass nye eiere, svarer han.