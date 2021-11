Politiet ferdig med etterforskningen av koronautbruddet på Hurtigruten-skip

Etterforskningen av Hurtigruten etter smitteutbruddet på MS Roald Amundsen er ferdig og blir trolig oversendt statsadvokaten før jul.

Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen hadde koronasmitte om bord da det la til kai i Tromsø i juli i fjor. Vis mer

NTB

Det opplyser etterforskningsleder Lisa-Mari Ellingsen til NRK torsdag.

– Saken er ferdig etterforsket. Politiet vil sende en innstilling, som forhåpentligvis vil være klar før jul, sier hun.

Politiet innledet etterforskning av selskapet i august i fjor, etter koronautbruddet der 71 personer fra sju ulike fylker ble smittet.

MS Roald Amundsen hadde koronasmitte om bord da det la til kai i Tromsø i juli i fjor. I etterkant har det kommet fram opplysninger om at ledelsen i Hurtigruten skal ha mistenkt at det var smitte om bord, men at det ikke ble gitt varsel til myndighetene i Tromsø.

Politiet har arbeidet med saken ut fra straffelovens bestemmelser om smitteoverføring, smittevernloven og skipssikkerhetsloven. Ellingsen sier politiet per nå ikke kan si noe om hva de har funnet ut.

– Jeg kan ikke kommentere innholdet i etterforskningen. Det får vi heller komme tilbake til når saken er påtaleavgjort, sier hun.