Sjeføkonom støtter høyskole som dropper bitcoin-kurs

Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen sammenligner akademiske kryptoemner med nettcasinoers opplæringskurs.

Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen mener at kryptovaluta utgjør den største risikoen for finansiell ustabilitet i Norge.

– Meget klok avgjørelse.

Det skrev sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen på Twitter da han delte E24s sak om kryptokurset på Høgskolen på Vestlandet (HVL).

Til tross for rekordhøye søkertall i fjor, tilbys ikke det åpne nettkurset til høsten.

Andreassen, som gjentatte ganger tidligere har avvist kryptovaluta fullstendig som en finansiell investering, støtter altså denne avgjørelsen.

– De som lager dette kurset er rettskafne mennesker, jeg har flere ganger blitt invitert dit for å være kritisk, men jeg har jo lenge hatt den oppfatningen at bitcoin burde være forbudt.

Mener krypto er største risikomoment

Andreassen mener at kryptoinvesteringer er den største risikoen for finansiell ustabilitet i Norge i dag.

– Mer enn høy boliglånsgjeld. Dette kryptospillet er helt meningsløst og jeg er sikker på at det finnes unge i Norge også som taper alt de har og mer til. For meg er det sjokkerende at ikke Finanstilsynet engang nevner det i sine rapporter om finansiell stabilitet.

– Er ikke nettopp det en grunn til å ønske seg mer undervisning?

– Det blir litt som de opplæringskursene til gambling som man finner på nettcasinoer. Det enkleste er bare å forby det.

– Men krypto er jo blitt en del av finansverdenen vår, enten vi liker det eller ikke?

– Nei, krypto er en del av finansverdenen vår nettopp fordi vi liker det. Det er vårt, folkets valg, og det er Stortingets valg. Men vi burde forby det.

– Du har jo tidligere omtalt kryptomiljøet som evangelistisk. Tror du ikke at en akademisk tilnærming kunne bidratt til mer balanse?

– Man kan godt undervise om den tekniske biten, om hvordan kryptovalutaer lages. Men bitcoin er ikke et finansielt instrument. Det er altfor mye snakk om den fantastiske teknologien bak, men det som er hovedutfordringen er at bitcoin ikke har noen annen verdi enn det noen måtte ønske å betale i morgen. Fra dag én har krypto vært en voldsom feilkonstruksjon og en farlig sak for det finansielle systemet.

– Malplassert og søkt

Svein Ølnes, fagansvarlig på bitcoin-kurset som ikke tilbys til høsten, svarte på Andreassens tweet.

– Ja, la oss få tilbake de gode, gamle tidene der yppersteprester og paver bestemte hva som kunne undervises i, skrev han.

Svein Ølnes ved Vestlandsforskning har forsket mye på kryptovaluta de siste årene.

– Hva tenker du om nettcasino-sammenligningen?

– Det er malplassert og søkt. Det virker som han ikke har brydd seg med å forstå hva bitcoin faktisk er. Å prøve å se det store bildet, med en helt ny infrastruktur for raske, billige overføringer av verdier hvor som helst i verden.

– Hvordan har du som kursholder forholdt deg til bitcoin som investeringsobjekt?

– I liten grad, det snakker jeg nesten ikke om. Jeg legger vekt på å forstå oppbyggingen av teknologien, både når det gjelder det infrastrukturmessige og hvilke mangler det kan være med på å løse. For den store verden er ikke som Norge. I andre land har de helt ulike finansielle utfordringer, men det er det mange økonomer som er for nærsynte til å se. De evner ikke å løfte blikket, og det er ganske trist.

