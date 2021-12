BankID-trøbbelet fortsetter: – Dette bør Finanstilsynet ta tak i

BankID har fortsatt ikke løst problemene knyttet til BankID-appen og kodebrikke, og henter nå inn ekstra ressurser. Norske verger får ikke gjort jobben sin, og mener BankID bagatelliserer.

BankID har problemer med innlogging via BankID-appen og kodebrikke når trafikken er høyest. BankID på mobil skal fungere nær normalt, ifølge selskapet, som ellers oppfordrer folk til å logge seg inn utenom kl. 09–19. Vis mer

BankID har hatt innloggingsproblemer etter flytting av tjenestene fra Nets til den nye driftsleverandøren DXC i oktober.

Mandag fortsetter problemene med innlogging via BankID-appen og kodebrikke, som startet onsdag i forrige uke. Det har også fått Finanstilsynet til å reagere.

Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon (PVI) er fortvilet over situasjonen.

– Dette er en problemstilling som burde vært løst for lenge siden, sier nestleder Anne Kari Vindenes i PVI til E24.

Verger utnevnes av statsforvalter for å ivareta vergehavers interesser på det økonomiske og/eller personlige/juridiske området.

Hun forklarer at innloggingsproblemer gjør at verger ikke får brukt BankID på vegne av sine klienter.

– Tar litt lett på det

Vergehavere som har BankID får heller ikke søkt om sosialhjelp, ikke betalt regninger eller lest betalingsforfall, ikke lest vedtak i Nav eller Altinn eller potensielt svare på utleggskrav med mer.

– Dette bør Finanstilsynet ta tak i. BankID byttet leverandør i oktober, og at de fortsatt har problemer er ganske alvorlig. Jeg synes BankID tar litt lett på det, sier Vindenes.

Hun påpeker at hennes medlemmer har hatt gjentagende vansker med innlogging via BankID i ukevis, også via BankID på mobil, som hevdes å være i drift nær som normalt.

– Ønsker ikke å bagatellisere

Daglig leder Øyvind Brekke i BankID beklager situasjonen.

– Vi utelukker ikke at det kan forekomme feilsituasjoner også på BankID Mobil og vi har hatt noen mindre problemer, men Bank ID Mobil er for tiden betydelig mer stabilt enn BankID med kodebrikke og app, sier han til E24, og fortsetter;

– Vi ønsker ikke å bagatellisere situasjonen, og det har høyeste prioritet hos oss å få ryddet opp i utfordringene. Vi har stor forståelse for at mange kunder synes dette er krevende, og særlig i situasjoner der det haster å få tilgang til tjenestene.

BankID-toppen minner om at de som har mulighet oppfordres til å bruke BankID på mobil, og å logge inn utenom tidsrommet 9–19 da pågangen er størst.

Han minner også om at det ikke hjelper å ringe banken, da feilen ligger på BankIDs side.

Fredag opplyste BankID til E24 at de ikke visste hvor feilen lå. Mandag fortsetter arbeidet med å avdekke hvor den kan ligge.

– Arbeidet med å analysere trafikkflyt for å avdekke hvor vi har flaskehalser fortsetter med uforminsket styrke. Vi jobber ut fra noen hypoteser som vi nå tester ut, sier Brekke til E24.

BankID Arbeidet med å utvikle BankID som felles infrastruktur startet i 2000 og i 2004 fikk de første norske kundene BankID

Elektronisk identifikasjon med BankID oppfyller myndighetenes krav til ID- og legitimasjonskontroll og bindende elektronisk signatur.

I dag har 4,3 millioner nordmenn BankID

BankID brukes av alle landets banker, det offentlige og av stadig flere virksomheter i ulike bransjer

De norske bankene har utviklet BankID i samarbeid, og det er landets banker som gjør kundekontrollen og utstedelsen av BankID til personkundene

Fra sommeren 2018 ble BankID, Vipps og BankAxept slått sammen til ett felles selskap

Vipps AS drifter og utvikler tjenesten og selger BankID til norske bedrifter via et forhandlerapparat Vis mer

BankID har også hentet inn ekstra, eksterne ressurser.

– I tillegg til å benytte alle tilgjengelige interne ressurser henter vi inn bistand fra ressurser som har erfaring fra tilsvarende problemløsning i andre virksomheter, sier Brekke.

