Brukte to timer på Oslo Lufthavn etter nye regler: – Godt de er strenge

Fra å teste noen få, skal nå alle som ankommer Norge testes for corona, vaksinert eller ei. I ankomsthallen betød det at gjenforeningen av familien Engelstad skjedde over et sperrebånd.

Familien Engelstad møttes over et skillebåndet da Franceska Engelstad ankom Norge. Før hun kan reise videre må hun testes. Vis mer

Da regjeringen Støre innførte nye tiltak fra midnatt fredag denne uken, ble grensetiltakene strammet til. På Oslo Lufthavn innebærer det at alle som kommer til Norge, må testes innen 24 timer. Det gjelder også personer som er vaksinerte.

I ankomsthallen er det nå satt opp gjerder mellom der man kan stå og vente på de reisende, og der de reisende kommer ut.

Det er relativt få mennesker som venter der lørdag ettermiddag. Leo og Felix Engelstad står på foten som et av gjerdene er festet i, og ser så vidt over den hvite platen inn mot døren. De venter på at mamma skal komme hjem fra Australia.

– Det går så sakte, utbryter Leo.

For å fylle tiden går han og lillebroren litt frem og tilbake til gjerdet. Felix klatrer også litt på pappa Thomas Engelstad.

I ankomsthallen leder gjerdene de reisende videre opp rulletrappen til teststedet. Vis mer

– Det virker som det går ganske smertefritt, sier han og sjekker telefonen for å se hvor lang tid det er siden flyet landet.

25 minutter har gått. De må vente noen til, så går Franceska Engelstad gjennom de automatiske dørene og familien er gjenforent.

– Jeg var litt bekymret for at jeg ikke ville komme meg tilbake til familien min, sier hun om da innreisetiltakene ble innført.

– Jeg kom tilbake i tide, konkluderer hun.

Så må hun ta med seg bagasjen inn i heisen og opp i etasjen over for å stille seg i kø med de andre reisende som kommer fra utlandet.

Familien Engelstad ble gjenforent på Oslo Lufthavn lørdag ettermiddag. Vis mer

«Til deg som nettopp har kommet til Norge. Du har plikt til å ta en koronatest innen 24 timer», står det i en SMS fra Helsedirektoratet, som dukker opp når undertegnede tar toget forbi Oslo Lufthavn lørdag.

Anslår 21.000 reisende fra utlandet

På Gardermoen er det Dr. Dropin som har ansvaret for testingen. Det ene testområdet ligger på området som tidligere ble brukt til innsjekk, på høyre side av avgangshallen.

De reisende står i kø som sløyfer seg langs de grå, midlertidige treplatene som utgjør veggene. Med munnbind og oransje vester står sivilforsvaret rundt omkring på flyplassen og leder folk inn dit de skal.

Lørdag ettermiddag var køen slik på den ene teststasjonen på Oslo Lufthavn. Vis mer

I helgen anslår Avinor at det vil være i overkant av 73.000 reisende gjennom flyplassen i løpet av de to dagene. Av disse vil omtrent 21.000 komme til Norge fra utlandet, ifølge senior kommunikasjonsrådgiver i Avinor, Line Haugland.

– Dette er prediksjoner med stor usikkerhet med hensyn til siste dagers endringer, skriver hun i en e-post.

Brukte over en time på test

Det er innreise fra utlandet som har merket de nye reglene, hovedsakelig, ifølge Haugland.

– De nye innreisereglene vil naturlig nok føre til at passasjerer må bruke noe lengre tid på flyplassen ved ankomst, og det var perioder med noe ventetid i går, skriver hun.

Juletreet er pyntet med lys også innenfor teststasjonens vegger. Vis mer

En av dem som har ventet lenger enn hun forventet, er Regina Bischoff, som reiste fra Tyskland.

– Men jeg er ikke irritert på det. Det er godt de er strenge, understreker hun.

Hun anslår at det har gått to timer og femten minutter siden flyet hennes landet når hun er på vei ut fra teststasjonen.

Regina Bischoff brukte to timer og 15 minutter fra flyet til hun var ute av teststasjonen, men syns det er bra at reglene er strenge. Vis mer

For Dylan Howarth tok testprosessen i alt en time og 20 minutter.

– Det gikk bra, sier han om å reise med de nye restriksjonene.

Han mener også at informasjonen har vært god etter at han kom til Norge.

Dylan Howarth opplevde reisen fra Tyskland som god lørdag ettermiddag. Vis mer

– Målet er at ingen skal vente mer enn en time, sier daglig leder i Dr. Dropin, Daniel Sørli.

Han legger til at ventetiden er veldig avhengig av pågangen av reisende, og han regner med at mange reisende kan beregne kortere tid enn det også.

Tidvis vil de ikke kunne teste alle

Ullensaker kommune har bemannet opp slik at de kan gjennomføre 4.000 tester i døgnet, opplyser kommunaldirektør for helsevern og sosialomsorg, Gunnhild Grimstad-Kirkeby.

Det har også ført med seg oppbemanning av testkapasitet og bemanning på karantenehotell for dem som kommer fra sørlige Afrika.

– Men det har heldigvis gått bra å få mobilisert de nødvendige ressursene, skriver Grimstad-Kirkeby i en e-post.

Ullensaker kommune kan ta 4.000 coronatester i døgnet. Vis mer

Hva gjør dere om antall ankommende overstiger testkapasiteten?

– De sentrale helsemyndighetene ønsker primært at de reisende skal teste seg på grensen, men det er en åpning for å teste seg andre steder innen 24 timer, skriver hun.

– På flyplassen vil det være sånn at det tidvis kommer så mange på en gang at vi ikke har kapasitet til å teste alle. I de tilfellen vil vi sluse folk direkte forbi teststasjonen. Så langt som mulig deler vi ut hjemmetester til de som ikke får testet seg på flyplassen, legger hun til.

– Det har vært hektisk

I løpet av tiden E24 er på flyplassen lørdag ettermiddag vokser køen utenfor testlokalet, som sløyfer seg frem og tilbake utenfor testboksen. De som står i den beveger seg rolig i rekkefølge mot inngangen til teststasjonen.

På innsiden venter en ny køsløyfe, frem til ansatte som registrerer de reisende. De går så videre til en person kledd i gul frakk, med munnbind, hansker og visir for å ta en hurtigtest.

Venteområdet er videre forbi testavlukkene igjen. Der venter de 20 minutter før de får gå ut og reise videre fra flyplassen, dersom testen er negativ.

– Det har vært hektisk, men vi opplever at samarbeidet med Ullensaker kommune og avinor er veldig godt, forteller Sørli i Dr. Dropin.

Inne på teststasjonen på Oslo Lufthavn går de reisende fra testområdet til venteområdet. Vis mer

De nye reglene ble presentert på pressekonferansen klokken 16, og trådte i kraft åtte timer senere. De siste ukene har Dr. Dropin testet få av de reisende, men nå skulle de begynne å teste alle reisende fra utlandet.

– Man kan alltid ønske seg at man får noe lenger frister nå det innføres nye regler, men vi har stor forståelse for at myndighetene må kaste seg rundt når det kommer nye mutasjoner, sier han.

Nå bygger de opp testkapasiteten til det den var i sommer, og «vel så det», ifølge Sørli.