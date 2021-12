Torill Renaa om den nye lønnsstøtteordningen: - Fortsatt stor usikkerhet

Sent søndag kveld kom regjeringen med det de mener er en mer fleksibel lønnsstøtteordning. - Regnestykkene er fortsatt for kompliserte til å vite hvilken taktikk som er riktig, sier Torill Renaa.

Torill Renaa mener fortsatt at det er mye usikkerhet rundt den nye lønnsstøtteordningen fra regjeringen. Vis mer

Torsdag kveld protesterte restaurant- og utelivsbransjen i Stavanger mot regjeringen. Aftenbladet skrev at bransjen forlanger at det kommer en god lønnsstøtteordning på plass for alle ansatte før jul, og at regjeringen ikke tar juleferie før de er ferdig med forhandling mellom partene og har en konkret lønnsstøtte- og kompensasjonsordning på plass.

– Mer fleksibel ordning

Ett døgn senere - fredag kveld - kom regjeringen med helgens første forslag til ny lønnsstøtteording. Den falt ikke i smak hos Torill Renaa, som sammen med mannen Sven Erik Renaa, driver flere restauranter i Stavanger.

– Min umiddelbare respons er jeg er skuffet for at dette er for lite, for sent og for dårlig fordi at alle betingelsene som ligger til bunns her ikke er klare, sa Torill Renaa fredag kveld.

Søndag kveld kom imidlertid regjeringen på banen igjen med ytterligere en ny oppdatering på lønnsstøtteordningen. Forslaget innebærer at bedriftene kan velge om de ønsker å ta utgangspunkt i to år tilbake eller i oktober og november 2021 når de beregner omsetningsfallet sitt, som grunnlag for å søke lønnsstøtte.

– Vi har vært opptatt av å gjøre det litt mindre vanskelig for bedrifter og ansatte i månedene som nå kommer. Vi har lyttet til partene og innspill vi har fått de siste dagene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Derfor vil regjeringen nå foreslå at bedriftene selv kan velge hvilken av de to beregningsmåtene som passer best. Avkortingen for de som velger oktober og november, tas bort som følge av at alle nå kan benytte modellen, sier han videre.

Holder folkene i arbeid

Torill Renaa sier følgende etter den siste oppdateringen:

– Vi er muligens på vei mot noe, men regnestykkene er fortsatt så kompliserte - og med for mange usikre faktorer - at det er umulig å vite hva som er riktig taktikk. Derfor velger vi å ikke permittere og heller gi våre ansatte en så god og sikker jul som vi kan.

– For oss er det veldig viktig å få på plass tiltak som gjør at færre bedrifter permitterer. Hovedårsaken til dette er den masseflukten vi opplever av kvalifisert personale - og ikke minst den mentale kostnaden det har, for spesielt unge mennesker, å få signaler fra styringsmaktene om at de kan ofres gang på gang.

Torill Renaa og rundt 100 andre møtte opp på Torget i forrige uke for å støtte oppropet mot regjeringen sine nyinnførte korontatiltak. Vis mer

– To ting må på plass

Torill Renaa mener at den nye lønnsstøtteordningen muligens er et skritt i retning av noe som kan fungere for flere, men at det er et stykke igjen - spesielt når det gjelder to ting:

– Maks utbetaling. Den må høyere. Ja, den må faktisk til 100 prosent. Nå som det er kommet for en dag at ESA ikke skjønner de beløpene som er satt, og sier de skal gå en ny runde, så kan vi håpe at det skjer noe på dette punktet.

– Den andre tingen er at trappen mellom minimum og maksimum utbetaling er for bratt. Intensjonen med hele lønnsstøtten er å beholde folk i jobb. Det er store tap for bedrifter å ta imot 3000 kroner per ansatt når man har null i omsetning. Den trappen må bli slakere og nederste trappetrinn må mye høyere, sier Renaa.

– Litt lys i tunnelen

Hanne Normann Berentzen, grunnlegger og eier av Ostehuset, og nå styreleder i Næringsforeningen, uttalte fredag kveld at hun ser litt lys i tunnelen.

– For min del kan jeg vurdere å ta mine ansatte tilbake, fordi jeg kan holde åpent til en viss grad. Jeg må sette meg ned å regne på dette, men det er ikke lett når vi hele tiden må snu oss rundt og ta stilling til nye ting. Vi er bedriftsledere og vil opptre på en ansvarlig måte overfor våre ansatte.