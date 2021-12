Menighetshuset blir nytt hovedkontor for en av Stavangers rikeste familier

For fire år siden kjøpte Øgreid-familien et gammelt menighetshus for 14,5 millioner. Nå bygger de nytt hovedkontor til seg selv.

Menighetshuset Bethel ble oppført i 1909. Snart blir det nytt hovedkontor for Øgreid AS. Vis mer

Planen til en av Stavangers rikeste familier var å «gi noe tilbake til byen». Nå bygger de nytt hovedkontor til seg selv i det ærverdige menighetshuset.