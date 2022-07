– Grunnlag for å fortsette forhandlingene

STOCKHOLM/OSLO (E24): SAS-forhandlingene pågår fortsatt i Stockholm torsdag kveld.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland utenfor Näringslivets hus i Stockholm.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Pilotledere i SAS har de siste timene uttalt seg kort om forhandlingene, og torsdag kveld rundt klokken 20, sier riksmekler Mats Ruland følgende til pressen:

– Det er grunnlag for å fortsette forhandlingene. Det er det eneste jeg kan si, forteller han.

– Jeg håper det skal bli en løsning så raskt som mulig, men det må vi se. Det er ikke alt som er på plass ennå, tilføyer han.

Ruland fikk spørsmål om de i teorien kan forhandle videre til klokken tre i natt:

– Det vet jeg ikke.

Les også Klar beskjed til SAS-aksjonærer: – Selg så fort som mulig

– Vet at mange venter

– Det tar den tiden det tar, sa Roger Klokset, sjef for Norske SAS-flygeres forening, tidligere torsdag kveld til pressen i Stockholm.

– Vi vet at det er mange som venter på et resultat her. Vi holder på en stund til i hvert fall, men det er ikke avklart hvor lenge, la Klokset til.

Den danske pilotlederen Henrik Thyregod sa til NRK at han ikke tror at forhandlingene kommer til å få en løsning i løpet av kvelden.

Les også Endelig er venninnegjengen hjemme etter 33 timer i buss

Milliardtap

SAS-forhandlingene startet opp igjen klokken 9 torsdag etter å ha blitt avsluttet onsdag.

Etter halvannen uke med streik har SAS kansellert 2.500 flygninger, noe som har rammet over 270.000 passasjerer, opplyste selskapet tidligere torsdag.

Selskapet gjentok torsdag anslaget om at streiken koster selskapet 100–130 millioner svenske kroner per dag, som altså har utgjort 1-1,3 milliarder svenske kroner hittil.