Egge gård begjært konkurs av staten

Det dreier seg om betaling av skatter og avgifter på over en halv millioner kroner. Men daglig leder føler seg trygg på å lande på beina.

– Vi får ikke solgt unna og har kjempekostnader med lønninger. Det er en veldig vanskelig situasjon, sier Marius Egge. Vis mer

Egge gård er begjært konkurs av Skatteetaten.

Gården i Lier i Viken produserer frukt og bær, samt en rekke drikkevarer, både med og uten alkohol.

Til E24 har daglig leder Marius Egge tidligere vært tydelig på at coronasituasjonen rammer gården hardt. Nå viser det seg at driftsselskapet Egge gård AS ikke har overholdt forpliktelsene sine overfor staten.

Ubetalte skatter og avgifter på mellom 500.000 og 600.000 kroner, et krav som stammer fra i fjor sommer, er grunnlaget for Skatteetatens konkursbegjæring, opplyser Marius Egge.

– Vi skulle vært på ballen litt før, men jeg regner med at dette løser seg veldig greit.

Lierposten omtalte saken først.

Søker om rekonstruksjon

Marius Egge sier han føler seg trygg på at dette ikke ender med konkurs.

Selskapet får nå juridisk bistand fra interesseorganisasjonen SMB Norge og planen er ifølge gårdriveren å inngå i rekonstruksjonsforhandlinger.

Loven om rekonstruksjon, en midlertidig ordning som ble innført etter pandemiens utbrudd, er en form for konkursbeskyttelse.

Blir Egge gårds søknad godkjent, betyr det at den får anledning til å gå inn i forhandlinger med selskapets kreditorer med mål om å komme til enighet om gjeldssituasjonen.

Marius Egge, driver av Egge gård. Vis mer

– Gjelden er anstrengt, men vårt mål er å få dette til, sier Marius Egge.

Han forteller at planen er å sende inn søknaden til tirsdag. Hvis dommeren i Buskerud tingrett mener at vilkårene for rekonstruksjon er til stede, vil saken bli satt på pause i påvente av en uttalelse fra Skatteetaten.

Siden 1702

Egge gård leverer til hoteller, restauranter, taxfree-kjeden Heinemann og dagligvarebutikker.

Selskapet har dermed blitt hardt rammet av pandemiinnstrammingene.

De har ikke fått inn sesongarbeiderne som pleier å plukke frukt og bær, taxfree-salget har vært sterkt redusert, og hoteller og restauranter har periodevis vært stengt.

– Denne situasjonen er ikke noe hyggelig, men den følger av coronaen, sier Marius Egge.

Gården har vært i familien siden 1702, og de er i dag kanskje mest kjent for sin eplemost, sider og jordbærproduksjon.

I 2005 begynte de også alkoholproduksjon, og har blant annet sprudlende vin, dessertvin og epleakevitt blant produktene de selger.