Bjørn Dæhlie økte driftsresultatet med over 60 millioner

Tesla-aksjer bidro til millionløft for skikongens selskap.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Bjørn Dæhlies selskap Sisa Invest endte fjoråret med et resultat før skatt på 80,67 millioner kroner, opp fra 18,13 millioner i 2019.

Det viser årsregnskapet til selskapet, som Nettavisen omtalte først.

Selskapet har betalt 595.460 kroner i lønn til styrets leder, altså Dæhli, ifølge regnskapet. I tillegg utbetales det tilleggsutbytte på 11,2 millioner kroner.

Dæhlis selskap er inne på eiersiden i flere eiendommer, og det har også investert i aksjer.

Milliongevinst på Tesla-aksjer

I 2020 har Dæhlis selskap kjøpt Tesla-aksjer for 10,9 millioner kroner, som hadde en markedsverdi på 27 millioner ved utgangen av 2020. Dermed kan han notere seg gevinst på 16 millioner.

Tesla-aksjen steg mer enn 700 prosent i fjor. I forkant av at selskapet legger frem resultatet for årets tredje kvartal denne uken, venter analytikerne en inntektsvekst for selskapet på 116 milliarder kroner.

Dæhlis Sisa har til sammen aksjer og og aksjefond med markedsverdi 47,3 millioner kroner.

Tesla-aksjene var ikke oppført i regnskapet i 2019, og da endte den markedsførte verdien på aksjer og fond for Sisa på 4,7 millioner kroner ved utgangen av året.

Kan spare millioner i skatt på flytting

Bjørn Dæhli selv er blant «rikingene» som har flyttet til Nordlands kommunen Bø, etter at de kuttet formuesskatten kraftig fra 2020. I mars sa Dæhli til bladet Vesterålen at det i første omgang var et prøveprosjekt å bo i kommunen.

I 2020 kjøpte Dæhli et hus i kommunen for 1,2 millioner kroner, og i intervjuet til lokalavisen sa han i mars at de var på plass i et nyoppusset hus, og at han hadde bestemt seg for å gå sammen med et firma som ser på utbygging i regionen.

I 2020 kunne Dæhli spare 2 millioner kroner i året, basert på ligningen fra året før, ifølge E24s beregninger.

Sisas regnskap for 2020 viser skattekostnad på omtrent 4,4 millioner kroner for fjoråret.