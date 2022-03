Skyhøye strømpriser rammer industribedrifter: – En direkte trussel mot livsgrunnlaget

Furnes jernstøperi har sett strømregningen skyte opp 200 prosent det siste halvåret, mens glassfiberprodusenten 3B opplever «enorme forskjeller» i prisene. Bedriftene må også få strømstøtte, krever Norsk Industri.

TRENGER BILLIG STRØM: – Vi er svært avhengige av stabile, lave strømpriser fremover for å kunne være en konkurransedyktig eksportbedrift, sier 3B Fibreglass-sjef, Heine Østby.

Støperiets strømregning ble doblet i fjor, og økningen det siste halvåret var på 200 prosent, ifølge Furnes-sjef Oddbjørn Maurdalen.

– Det er helt ekstremt. Det gjør i tillegg at vi får en utfordring med dekningsbidraget vårt. Vi har langsiktige kontrakter slik at det tar tid å få de økte prisene ut til kundene, sier han til E24.

Prisene på en rekke råvarer og energi, som allerede var høye, har skutt i været etter at Russland invaderte Ukraina. Også strømprisene har gjort et nytt hopp.

– Det treffer industrien rett i solar plexus, sier direktør Knut Sunde i Norsk Industri.

Krever strømstøtte til industrien

Sunde krever at staten må bla opp strømstøtte også til industribedrifter.

– Man har ryddet opp for folk flest, bønder og veksthus. Men regjeringen, i alle fall frem til nå, har ikke løftet en finger for norsk næringsliv.

– Store deler av industrien skriker etter disse strømkostnadene som har kommet. Bare det siste døgnet har jeg sikkert hatt 15 samtaler med forbanna toppledere. Og særlig siden det er staten som håver inn hele monopolgevinsten, sier han.

KREVER STRØMHJELP: – Man må bare gjøre noen grep, for bedrifter kommer til å gå over ende, sier Knut Sunde i Norsk Industri.

Strømprisen i Sør-Norge var forrige uke oppe i 2,58 kroner per kilowattime, en ny toppnotering for året så langt.

Mandag er prisen på strøm i landets sørligste prisområder, det vil si Østlandet, Sørlandet og Sørvestlandet på 1,96 kroner.

Samtidig har regjeringen forlenget ordningen med strømstøtte for husholdningene, kulturlivet og landbruket.

– Jeg er enig med den nyoppnevnte olje- og energiministeren i at det er en kompleks sammenheng, og det er ikke noen enkle løsninger. Men løsningen på kort sikt er simpelthen å ha en viss kompensasjonsordning frem til vi har fått rigget opp systemet på nytt, sier Sunde.

Han sier en ordning tilsvarende den husholdningene får vil bli veldig dyrt.

– De kan velge minimumsordninger kun for små bedrifter. Eller så kan de ta noen søknadsbaserte ordninger for de bedriftene hvor strømkostnadene betyr mest.

– En ekstraordinær situasjon

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier regjeringen følger utviklingen nøye, har dialog med partene og «avviser ikke at det kan bli aktuelt å vurdere nye grep».

– Det er ingen tvil om at det er en ekstraordinær situasjon med høye kraftpriser i deler av landet, sier han i en e-post via departementets kommunikasjonsavdeling.

Vestre sier at «bedrifter er vant til at priser går opp og ned».

– Spørsmålet blir da om staten skal kompensere for slike svingninger eller ikke. Vi må hele tiden vurdere grensene mellom bedriftenes og statens ansvar.

– Det handler om hvordan vi bruker fellesskapets midler på en mest mulig effektiv og rettferdig måte, sier han.

Næringsministeren peker videre på at regjeringens kutt i elavgiften utgjør en milliard for bedriftene, samtidig som det er vedtatt ordninger på over 20 milliarder kroner som skal hjelpe næringslivet ut av pandemien denne vinteren.

FRYKTER STRØMPRIS KAN RAMME INVESTERINGER: Furnes-sjef Oddbjørn Maurdalen.

Ber om strømhjelp

– De er nødt til å sørge for at vi får en lav fastprisavtale som kraftkrevende industri. Mellomlegget mellom fastpris og spotpris må kompenseres slik at vi får de samme rammebetingelsene, sier Maurdalen i Stange-bedriften Furnes.

Han sier at mindre bedrifter som støperiene ikke er sikret lave strømpriser gjennom langsiktige kraftkontrakter over flere tiår, slik store industrikjemper som Hydro og Elkem har gjort.

Selv har Furnes en fastprisavtale for halvparten av strømmen, men den utløper i juni.

– Situasjonen for våre bedrifter er at markedet ikke er interessert i å gjøre slike langsiktige avtaler med oss som er små og mellomstore bedrifter. Og i og med de prisene som er i markedet nå, er det ikke aktuelt.

Maurdalen fremholder at strømprisen i nord og deler av Midt-Norge har ligget på 10–15 øre kilowattimen i perioder hvor Furnes selv har måttet betale opp mot 2 kroner kilowattimen.

– Det er helt horribelt fordi det skaper konkurransevridning mellom bedriftene. Det er uforståelig at ikke finansministeren og næringsministeren har kommet med en kompensasjonsordning når staten tjener titalls milliarder, mens små og mellomstore bedrifter blør. Det er helt uakseptabelt.

Stange-bedriften Furnes jernstøperi bruker rundt 1,6 gigawattimer med strøm i året, det meste i produksjonen av blant annet forskjellige rammer, lokk, rister og sluk.

Frykter for investeringer

– For vår del, som for mange andre prosessindustrier, så er dette en direkte trussel for livsgrunnlaget fremover. Lave strømpriser er et fortrinn vi er helt avhengige av å ha mot våre konkurrenter som er å finne i Midtøsten og Asia, sier Heine Østby.

Han er sjef for 3B Fibreglass Norway, som produserer glassfiber til vind- og bilindustrien. Østby frykter at norsk industri skal miste fortrinnet med billig energi i konkurransen mot utlandet.

– Man snakker om den store havvindsatsingen. Vi er så langt det går an inn i den verdikjeden allerede. Faren er at vår andel glassfiber i den store satsingen blir overtatt av vesentlig mindre miljøvennlig produksjonsprosesser i Asia, som nyter godt av en rekke andre kostnadsfortrinn sammenlignet med oss.

Sørlandsbedriften som eksporterer hele sin produksjon, har et energiforbruk på rundt 160 gigawattimer i året, hvorav om lag 54 Gwh er fra strøm.

Ifølge Østby har bedriftens strømkostnader økt med opp mot 120 prosent sammenlignet med 2019, mens de er 50 prosent høyere enn i 2020.

– Det er enorme forskjeller for en bedrift som vår, sier han.

GLASSFIBERPRODUSENT: Fra produksjonen til 3B Fibreglass Norway.

Glassfiberprodusenten har planer om å elektrifisere produksjonen i enda større grad for å kutte kraftig i CO2-utslippene.

– Dette er også i spill når elektrisitetsprisene er som de er – paradoksalt nok – fordi det tar tid komme seg dit gitt behovet for teknologiutvikling og ikke minst tiden det tar å bygge ut det påkrevde strømnettet.

– Hva kan dere selv gjøre for å senke kostnadene?

– Skal du smelte glass må du bruke mye energi. Men vi jobber selvsagt med en rekke forbedringstiltak. Vi skal blant annet bytte ut bruken av gass med elektrisitet. Der kan man oppnå forbedringer fordi virkningsgraden er bedre i elektrisk energi enn i gass.