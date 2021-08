Renaa om 2020-tala: – Ikkje så gale som frykta

Renaa restauranter gjekk 1,6 millionar kroner i pluss i 2020, med hjelp av koronastøtte. Men koronagjelda blir med dei vidare.

Her er Sven Erik Renaa i sving i Matbaren, eitt av dei fire matkonsepta Renaa-konsernet. Vis mer byoutline Kristian Jacobsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Det ser dystert ut».

Dette svarte Sven Erik Renaa då han i fjor sommar blei spurt om korleis året såg ut så langt for Stavanger-restauranten Re-Naa, som kan smykka seg med to Michelin-stjerner.

No er årsrekneskapen for Renaa restauranter AS 2020 servert. Denne rekneskapen inkluderer fleire konsept enn sjølve gourmetrestauranten.

Salsinntektene var på 30 millionar kroner, 1,6 millionar kroner mindre enn i 2019.

Etter at utgiftene var trekte frå, stod Renaa restauranter igjen med eit resultat før skatt på 1,6 millionar kroner. I 2019 var det ikkje meir enn 160.105 kroner på denne posten.

Sjølv om dei om seg godt over nullen, jublar ikkje Renaa over resultatet.

– I 2019 hadde me store investeringar. I 2020 skulle me verkeleg tena pengar, seier Renaa om kvifor det dystre pandemiåret trass alt gav betre resultat enn året før.

Investeringane bidrog til at Renaa på tampen av fjoråret kunne opna si nye satsing, «Sirkus Renaa».

Sven Erik Renaa skildrar nyvinninga Sirkus Renaa som «huset med det rare i». Vis mer byoutline Jarle Aasland

Les også Nedstenginger koster Michelin-restaurant dyrt: – Det er en redsel for hver pressekonferanse

Koronagjeld og koronastøtte

– Me har tatt opp tre millionar i lån på grunn av pandemien. Dette viser ikkje igjen i resultatet, seier Renaa.

Han fortel at lånet gjekk med til å betala blant anna husleige og løn. Når tilsette blir permitterte, må arbeidsgjevar dekka løna deira i ti dagar.

Den fyrste nedstenginga i 2020 kosta dei 700.000 kroner i lønsplikt, den andre 400.000 kroner.

Av rekneskapen går det fram at Renaa restauranter fekk 580.859 kroner i kompensasjon våren 2020. Pengane blei utbetalt til bedrifter med stort fall i omsettinga som følgjer av koronatiltak. I tillegg fekk Renaa Express 232.022 kroner i slik offentleg støtte.

Renaa Express fekk eit resultat før skatt på minus ein halv million kroner. Salsinntektene til etestaden gjekk ned med fem millionar kroner samanlikna med 2019.

– Me måtte gje eit konsernbidrag til Express. Men summa summarum så gjekk ikkje året så gale som ein kunne ha frykta, sjølv om me hadde venta oss eit mykje betre år, seier Renaa.

Les også Re-Naa stenger etter skjenkestopp

Kamp om kokkar

Også fyrste del av 2021 blei tøft. Renaa restauranter og Renaa Express har fått til saman 315.000 kroner i korona-kompensasjon for januar og februar i år. Lønsplikta har i år kosta dei 200.000 kroner.

– Starten på året var ein katastrofe fordi me var nøydde til å stenga ned fordi det ikkje var lov å servera alkohol. Men om ingenting nytt skjer, så kan me koma ut av det på ein positiv måte mot slutten av året, seier Renaa.

Restaurantar har hatt glede av at fleire nordmenn held seg innanlands i ferien. Men vanskar med å få tak i nok tilsette, gjer at Renaa ikkje kan ta imot alle gjestane som ønsker å koma.

– Det er stor kamp om kokkar og servitørar. Restaurantnæringa er veldig avhengig av arbeidsinnvandring. I tillegg har nok ein del av dei norske som var i bransjen, gått tilbake på skulebenken på grunn av utfordringane næringa har hatt det siste året.