Derfor bytter XXL toppsjef: – Vil ha høyere tempo

Avtroppende XXL-sjef Pål Wibe sier han og styret har vært «uenige om prioriteringene». – Vi vil trykke på i et enda høyere tempo fremover, er beskjeden fra styreleder Hugo Maurstad.

MÅ FINNE NY TOPPSJEF: Hugo Maurstad, styreleder i XXL.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

– Jeg mener Pål har masse talenter, men som kanskje kan komme bedre til rette andre steder, sier XXLs styreleder Hugo Maurstad til E24.

Pål Wibe går av som sjef for sportskjeden 1. september, melder XXL fredag. Bakgrunnen er uenighet om prioriteringer og veien videre.

Les også XXL-sjefen går av etter uenighet

– Jeg kan ikke snakke konkret om prioriteringene vi er uenige om. Det jeg kan si er at vi vil trykke på i et enda høyere tempo fremover, sier Maurstad.

Styrelederen mener XXL fortsatt kan gjøre det enda bedre, og sier kostnadseffektivitet blir fokuset fremover.

– Ulike ledere har ulike styrker, og det er bra å ha forskjellige ledertyper i ulike faser, sier Maurstad.

Les også Analytiker om snuoperasjon under Wibe: – Har stoppet litt opp

På spørsmål om hvem som tok initiativet til avgangen svarer Maurstad at «det er ofte litt sånn at man over tid merker at det er riktig å gå hver sin vei».

– Hva leter dere etter i etterfølgeren?

– Vi ønsker oss en leder som kan bygge videre på det gode som skjedde under Pål, men i et enda høyere tempo.

– Ikke en enkelt sak

Wibe begynte i jobben som XXL-sjef i april 2020. Da kom han fra tilsvarende jobb i Europris, hvor han hadde vært siden 2014.

Den nå avtroppende lederen understreker overfor E24 at han fortsatt har tro på XXL-konseptet, og at han og styret er enige om mye viktig.

– Det er viktig å holde oppe farten og tempoet på endringsreisen til XXL, og sørge for at det blir en god overgang til min etterfølger, sier Pål Wibe, som gir seg som XXL-sjef.

Han vil heller ikke går nærmere inn på detaljene i hva som ligger bak avgangen.

– Dette har vært en prosess, og det er ikke en enkelt sak som har vært utslagsgivende. Det er noe både jeg og styret er enige om.

– Jeg forstår at man er interessert i det, men det er ikke naturlig for meg å gå inn på detaljer her. Vi er uenige om prioriteringene, men ikke den overordnede strategien, sier Wibe.

– Gjort ganske mye

På Oslo Børs åpnet XXL-aksjen ned etter nyhetene, men har hentet seg inn og er for øyeblikket opp 2,73 prosent.

Sportskjeden, som var en vinner i pandemiåret 2020, har siden falt markant på Oslo Børs.

På vei ut av pandemien har XXL vært blant selskapene som har fått merke den globale forsyningskrisen, og i fjerde kvartal skapte en svak vintersesong utfordringer.

Fra toppen i oktober 2020 har kursen falt fra 28 til rundt 10 kroner. I år er kursfallet på 34 prosent.

Analytiker Markus Borge Heiberg i Kepler Cheuvreux sier at XXL gjennom de siste årene har vært gjennom noen «strukturelle utfordringer».

– De har slitt med å kombinere lavpris og lave kostnader med å samtidig selge mye på nett og ha store varehus. De har gjerne slitt litt med å få de beste merkene og gode samarbeid med innkjøpspartnere.

– Så har nok Pål Wibe, ut fra det vi kan forstå, gjort ganske mye for å rendyrke konseptet, få på plass bedre avtaler med merker og gjort en del strukturelle ting. Vi har syntes at det kanskje har stoppet litt opp. Det ser man på aksjen også. Det har vært litt skuffende utvikling i det siste, sier Heiberg.