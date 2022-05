Brudd i lønnsforhandlingene om oljeserviceavtalen

Forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk olje og gass brytes. Oljeservice-oppgjøret går dermed til mekling.

Lønnsforhandlingene om oljeserviceavtalen går videre til mekling. Her fra Edvard Grieg-feltet.

NTB

I en pressemelding skriver Industri Energis forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud at avstanden mellom partene er for stor.

– Vi har en klar forventning om at denne bransjen skal ha gode, trygge og forutsigbare arbeidsplasser i Norge, sier Bakkerud i meldingen.

Forhandlingsleder og direktør arbeidsliv i Norsk olje og gass, Elisabeth Brattebø Fenne, sier i en pressemelding at de er opptatt av å få til et ansvarlig og moderat lønnsoppgjør for å sikre konkurransekraft og arbeidsplasser.

I år er det hovedoppgjør, og det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalen. Det er også full streikerett.

Oljeserviceavtalen (OSA) omfatter cirka 5.800 Industri Energi-medlemmer. Dette er ansatte i leverandørselskaper i olje- og gassektoren som Aker Subsea, Halliburton, Subsea 7 og Baker Hughes.