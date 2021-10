Sterkt resultat for SR-Bank

SpareBank 1 SR-Bank ASA oppnådde et resultat før skatt på 926 millioner kroner for tredje kvartal 2021.

Konserndirektør Benedicte Schilbred Fasmer i Sparebank 1 SR-Bank. Vis mer

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Dette er opp fra 603 millioner kroner for samme kvartal i fjor.

Sparebank 1 SR-Bank skriver i en pressemelding at resultatet preges av god drift, betydelig lavere nedskrivninger og høye finansinntekter, sammenlignet med samme periode i fjor.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 11,7 prosent sammenlignet med 8,2 prosent for samme kvartal i fjor, og 13,2 prosent i forrige kvartal.

Nedskrivningene på utlån og garantier var på 37 millioner kroner mot 369 millioner kroner i samme kvartal i fjor, og 58 millioner kroner i forrige kvartal.

– Flertallet av våre kunder har klart seg bra gjennom koronapandemien. Nå ser vi i tillegg at mer positive utsikter gjør at flertallet av bedriftene i Sør-Norge venter vekst, økende omsetning, bedre lønnsomhet og flere ansatte det kommende året. Økt aktivitet og lavere arbeidsledighet er positivt for økonomien, noe som gir våre kunder og oss et godt utgangspunkt når vi nå

tilsynelatende har lagt pandemien bak oss, sier konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank Benedicte Schilbred Fasmer i en pressemelding.

Saken oppdateres