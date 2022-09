Årsrekord for strømprisen i Nord-Norge

Samtidig som strømprisen på Østlandet, Vestlandet og i Sørvest synker, stiger prisen i nord.

Strømprisen i Nord-Norge blir 0,58 kroner kilowattimen i snitt gjennom døgnet fredag. Det viser foreløpige tall fra Nord Pool.

Det er den høyeste strømprisen målt i Nord-Norge siden desember i fjor.

Maksprisen i Nord-Norge kommer til å ligge på 1,01 kroner per kilowattime mellom klokken 10 og 11 i morgen.

Prisen som fastsettes på strømbørsen Nord Pool er kun den rene kraftprisen. Den er oppgitt uten nettleie, avgifter som moms og påslag til strømselskapene. Nettleien varierer mye mellom ulike nettselskaper. Eventuell strømstøtte trekkes fra på strømregningen.

Strømprisen i Nord-Norge er likevel fremdeles for lav til at statens strømstøtteordning kommer nordlendingene til gode. Ordningen trer i kraft først dersom strømprisen i snitt er over 70 øre per kilowattime i løpet av en måned.

Prisnedgang på Østlandet

På Østlandet, Vestlandet, og i Sørvest synker prisen og havner på 3,49 kroner kilowattimen i snitt gjennom døgnet i morgen. Inkludert avgifter og nettleie blir snittprisen rundt 4,93 kroner per kilowattime. Strømstøtte er ikke tatt med i beregningen.

Det er andre dag på rad at strømprisen faller i de tre prisområdene.

Den dyreste timen blir mellom klokken 19 og 20 i morgen kveld. Da koster én kilowattime 4,54 kroner. Inkludert avgifter og nettleie blir prisen 6,24 kroner kilowattimen. Eventuell strømstøtte må også trekkes fra.

Midt-Norge får en strømpris på 0,91 kroner per kilowattime fredag. Inkludert avgifter og nettleie blir snittprisen gjennom dagen omtrent 1,7 kroner kilowattimen. Beregningen tar ikke høyde for eventuell strømstøtte.

Gass og magasiner

Energikrisen i Europa er en viktig forklaring på hvorfor strømprisene er skyhøye i Sør-Norge. Gassprisen har vært høyere etter invasjonen av Ukraina og Russlands reduserte gassleveranser, og prisen har steget kraftig i løpet av sommeren.

Strømprisen i Europa påvirkes sterkt av gassprisen. Dyr strøm i Europa påvirker igjen Sør-Norge fordi man er koblet på det europeiske markedet gjennom utenlandsforbindelser.

Lite vann i magasinene i Sør-Norge, da særlig i sørvest, bidrar også til de rekordhøye strømprisene her til lands.