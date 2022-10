Kles- og interiørkjeden Indiska er konkurs

Den svenske kles- og interiørkjeden Indiska, som tidligere også hadde butikker i Norge, er konkurs. Gjeld fra pandemitiden skal være årsaken.

Kles- og interiørkjeden Indiska er konkurs. Her fra en Indiska-butikk i 2006. Foto: Pontus Lundahl / NTB

NTB

Styret i Indiska vedtok i løpet av tirsdagen å begjære seg konkurs ved tingretten i Stockholm etter at den svenske skatteetaten ikke godkjente en selskapsrestrukturering.

– Indiskas ambisjon har alltid vært å fortsette å styrke selskapet økonomisk for å betale ned gjelden som oppsto under koronapandemien. Dessverre har det makroøkonomiske klimaet akkurat nå gjort det ekstremt vanskelig å finne en løsning for finansiering, sier Karin Lindahl, administrerende direktør og eier av indiska, i en pressemelding.

Under koronapandemien skal Indiskas salg i butikker ha blitt halvert.

Indiska hadde tidligere fysiske butikker også i Norge, men disse ble lagt ned i 2020.