Kles- og skobutikkene økte omsetningen i 2022

I 2022 økte landets klesbutikker omsetningen med 10,2 prosent, mens skobutikkene opplevde en økning på 12,4 prosent.

Klesbutikkene økte omsetningen i 2022. Foto: Erik Johansen / NTB

NTB

– Den sterke veksten for sko og klær er i tråd med den normaliseringen mange næringer har sett etter to år med ulike pandemirestriksjoner, sier Bror William Stende, bransjedirektør for faghandel i Virke.

Omsetningen til klesbutikkene endte på litt over 30,7 milliarder, og er den høyeste prosentvise veksten siden 2007, skriver Virke i en pressemelding.

Skobutikkene omsatte for 3,9 milliarder. Sammenlignet med 2019, opplevde skobransjen en vekst på 1,8 prosent.

