Her brygger Aass-sjefen ølet selv: – Virker som LO ønsket å gå til streik

Sjefen for landets eldste bryggeri kaller det en «omfordelingsstreik». Mandag jobbet han 16 timer, blant annet et skift med ansvar for selve ølbryggingen.

HANDS ON: Aass-sjef og medeier Christian Aass tok selv et skift som prosessoperatør mandag kveld. Hvis gjæren dør, vil det ta lang tid å bygge opp nok gjær til produksjon og salg frem mot sommeren.

Christian Aass åpner én ventil, så én til. Over ham ruver en tank med 400.000 liter øl.

Med ett renner det ut en tynn, beige masse. Det er i stor grad takket være denne at det blir svært lange dager på bryggerisjefen nå som det er streik.

– Hvis ikke måtte vi ha permittert de ansatte når de kommer tilbake, sier han.

fullskjerm neste TRETTEN STEG: Produksjonen går gjennom tretten ulike tanker før ølen er på boks. Gjæringstanken er nummer ni. 1 av 3 Foto: Siv Dolmen

Det som renner ut av røret, er gjær. Hvis den ikke får næring, dør den. Og om det skjer, vil det ta Aass flere uker å komme opp i produksjon igjen. Derfor får bryggerier som regel dispensasjon fra streik for enkelte ansatte.

Det gjelder nå for landets største bryggerier, Ringnes og Hansa Borg, bekrefter de til E24. Aass har fått det for fire personer. I tillegg må eier og toppsjef Christian Aass trå til selv.

– Vi gjør alt vi kan for at ikke kundene våre skal bli skadelidende.

Fra bryggeriet i Drammen produserer Aass, landets eldste og største norskeide bryggeri, cirka 30 millioner liter øl hvert år.

FØR VØRTER: Christian Aass ser ned på omtrent 50.000 liter mesk, en blanding av korn og malt. Væsken måler for øyeblikket 62 grader. Om litt har den steget til 77 grader og vil begynne å sile. Da får man klar vørter, som man koker.

Etter at 32 Aass-ansatte ble tatt ut i streik søndag kveld, er produksjonen tatt ned til et absolutt minimum.

– Nå har jeg fylt på med malt til neste brygg i morgen. Så fort det er ferdig, kunne jeg startet neste brygg, så kjørt denne batchen videre til neste tank og fortsatt sånn. Men da måtte jeg stått her i hele natt. Så i stedet stopper jeg prosessen der den kan stoppes, og så kommer det en annen inn og tar over i morgen tidlig. Sånn klarer vi å holde liv i gjæren.

Ingen vinnere

Christian Aass sier at han skjønner de som streiker nå, samt ropene om økt kjøpekraft og utjevning av forskjeller.

Han forteller at han hadde et møte med LO-sjef Peggy Hessen Følsvik for noen måneder siden for å forstå hvordan hun tenker.

– Hun har vært veldig opptatt av omfordeling. Det er nesten så det virker som LO ønsket å gå til streik nå, for å markere. Men denne streiken har ingen vinnere.

FEMTE GENERASJON: Christian Aass’ tippoldefar, Poul Lauritz Aass, ble eier av bryggeriet i 1866.

Poenget hans er at det som betyr noe for kjøpekraften, er ikke hvor stor lønnsveksten blir, men hva man får kjøpt for pengene man har. Når de ansatte skal ha mer betalt, må Aass umiddelbart se på egne priser, sier han.

– Det eneste dette vil medføre, er høy inflasjon. Så jeg vil si at dette er mer en omfordelingsstreik.

Løsningen ligger et annet sted, mener bryggerisjefen. Ikke hos partene i arbeidslivet, men hos staten.

– Nå har vi eurokurs på snart 12 kroner etter en ekstrem svekkelse de siste ti årene. Dette går på reell kjøpekraft for nordmenn og er for meg et signal om at produktiviteten begynner å sakke akterut her i Norge. Det er ikke bra.

ELDST: Aass Bryggeri ble grunnlagt i 1834 og er med det landets eldste bryggeri. Siden Ringnes og Hansa Borg har dansk eierskap, er Aass også det største norskeide bryggeriet.

På kort sikt kunne man heller brukt noen av strømpengene som staten har fått inn de siste årene, på skattelettelser til dem som tjener minst, mener Aass.

– Da kunne man fått økt kjøpekraft uten høyere prisvekst.

– Kunne ikke vært verre timing

Christian Aass har ikke tall på hvor mye streiken koster dem hver dag, men forteller at kostnadene er omtrent som vanlig – minus lønn til de streikende ansatte.

– Dette er først og fremst tragisk for utelivskundene våre. De har først vært gjennom en pandemi, så skyhøye strømpriser og nå dette.

INGEN VINNER: Aass-sjefen tror ikke på økt kjøpekraft gjennom lønnsoppgjøret. Det vil bare føre til kraftigere inflasjon, mener han.

Med temperaturer opp mot 20 grader denne uken er det mange som kommer til å feire våren med utepils. Det betyr høysesong for ølsalget.

– Timingen kunne ikke vært verre, egentlig. Enn så lenge er vi leveringsdyktige, men det vil jo bli utfordrende etter hvert. Så jeg håper streiken blir kortvarig.

Oslo Street Food er blant Aass’ kunder. Daglig leder Kim-Agathon Fager Svarthol er ved godt mot når E24 ringer mandag. Han sier han har fått beskjed om at leveransene inntil videre fortsetter som før.

Får ingen leveranser

Andre Oslo-steder med uteservering virker også å ha kontroll for en liten stund. På Salt har de så store tanker at de er godt forberedt, sier daglig leder, Siril Bull Henstein.

Noho Norge-sjef Karl Henning Svendsen forteller at deres restauranter og barer ikke får noen leveranser av øl, vin eller sprit denne uken. Varelageret vil rekke gjennom uken, tror han.

– Så blir det nok tøffere etter det. Vi selger tomt det vi har, og så må vi vurdere hvert enkelt sted fortløpende. Det siste vi trengte nå når solen endelig kom, var en streik.

UTSATT ÅPNING: En av Noho Norways mest populære uteserveringer, Prindsen Hage, må ta til takke med «snikåpning» på torsdag. Her fra 2021.

Nohos lokaler inkluderer Oslo-stedene Colonel Mustard, Grisen, Youngs og Prindsen Hage – alle med uteservering.

Sistnevnte skulle egentlig åpne på torsdag, men nå blir det bare en «snikåpning», forteller Svendsen.

– Det er en spennende tid for en bransje som endelig skulle få litt omsetning igjen.