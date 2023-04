Stordalen-hotell og idrettshøgskolen leide ut til pyramideanklagede Be

Økokrim advarer nå utleiere, men hverken hotellet The Hub eller idrettshøgskolen var klar over at de hadde leid ut til et Be-arrangement.

Hotellet The Hub var i forrige måned vertskap for et arrangement i regi av pyramideanklagede Be, som norske myndigheter advarer mot.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Det Dubai-baserte nettverksselskapet «Better Experience» (Be) har gjennom vinteren arrangert flere eventer i Norge. De siste ukene har det igjen vært Be-samlinger i Oslo.

Nylig var det et arrangement på Clarion Hotel The Hub i Oslo sentrum.

En Instagram-video fra arrangementet, lagt ut 1. april, viser et lokale med plass til 400 personer, der det var satt opp stoler til rundt 90 deltagere.

Brødrene Moyn og Eshaan Islam, to av Be-grunnleggerne, var til stede sammen med flere fremtredende norske medlemmer, og tilreisende fra blant annet Portugal.

Lørdag 15. april var det også et Be-arrangement på Norges idrettshøgskole i Oslo.

Dette er saken: Nettverksselskapet Be har den siste tiden samlet ungdom til flere arrangementer rundt om i Norge.

Be selger apper med blant annet webinarer om krypto og valutatrading, og frister med et liv i luksus og mulighet til å tjene store penger.

I en video hevder selskapet at dersom man verver tilstrekkelig mange kunder, som igjen verver andre kunder, er det mulig å tjene rundt en halv million kroner i måneden i bonus.

Norske tilsynsmyndigheter og Økokrim advarer kraftig mot Be, og mener selskapet har klare likhetstrekk med ulovlig pyramidespill. Selv avviser Be disse anklagene.

Be er basert i skatteparadisene Dubai og Belize, og det er tre britiske brødre som står bak selskapet.

To av brødrene har bakgrunn fra den verdensomspennende kryptosvindelen og pyramidespillet Onecoin. Vis mer

Flere Be-topper, blant dem svenske Max Nilsénius og Be-grunnleggerne Moyn og Eshaan Islam, deltok på arrangementet på The Hub.

Norske myndigheter forsøker å stanse Be fra å rekruttere flere nordmenn, og mener selskapet har likhetstrekk med ulovlig pyramidespill. Økokrim-sjef Pål Lønseth gikk nylig ut i E24 og ba utleiere av lokaler om å være på vakt.

Utleiere som er klar over advarslene, og likevel leier ut lokaler til Be, risikerer å gjøre seg medskyldig i bedrageri, sa Lønseth. Han sa også at det er «all mulig grunn» til å tro at Be er et pyramidespill.

Be har ikke kommentert uttalelsene fra Økokrim, men har tidligere avvist at de er et pyramidespill. Selskapet sier de helt uenige i advarslene fra norske myndigheter.

Arrangementene på The Hub og på NIH skjedde før Økokrims advarsel mot Be i E24.

– Booket under annet navn

– Vi har 700 000 gjester i løpet av året, og det er ikke mulig med bakgrunnssjekk. Det er det ingen som driver med, eller har kapasitet til. Vi gjennomfører kredittsjekker, og krever forskuddsbetaling fra dem som bestiller fra utlandet. Det er vår policy, sier administrerende direktør André Schreiner ved The Hub til E24.

Hotellet eies av Petter Stordalens hotellkonsern Nordic Choice.

Hotelldirektøren bekrefter at Be var til stede lørdag 25. mars, men sier hotellet var ukjent med at Be sto bak arrangementet. Ifølge Schreiner var lokalene booket under et annet navn.

Det fremgikk heller ikke av de elektroniske tavlene for konferanserommene at det var Be som sto bak, sier han.

– Vi er fullt klar over hva Be er for noe og vi har fått med oss advarslene fra Finanstilsynet og Forbrukertilsynet, samt at vi er kjent med hva som har blitt skrevet om Be i mediene. Situasjonen var at vi ikke var klar over at de var her den dagen, sier hotellsjefen.

– Vi har solgt et møterom i god tro som vi gjør 20 til 30 ganger om dagen, og ikke bevisst bidratt til noe som helst som kan regnes som kriminelt ved å leie ut et møterom, sier Schreiner.

André Schreiner er administrerende direktør på Clarion Hotel The Hub.

Direktøren ved The Hub sier at de som utleiere er politisk nøytrale, men tar sterkt avstand fra ulovligheter, og vil følge Økokrims anbefalinger.

Schreiner vil også ta grep for å fjerne The Hub fra eventuell profilering av Be gjennom sosiale medier.

– Vi ønsker ikke å være assosiert med noe som kan være ulovlig virksomhet, og at slikt retter seg mot unge mennesker og ungdommer er stikk i strid med våre verdier. Vi følger rådene som myndighetene gir, sier Schreiner.

Jubel på Idrettshøyskolen

Auditorium Utsikt på Norges idrettshøgskole (NIH) har plass til 140 mennesker. Lørdag 15. april var lokalet omtrent halvfullt med ungdom som jublet for Be og ropte «det er vår tid nå».

Det var god stemning på Be-arrangementet på Idrettshøyskolen 15. april.

Kommunikasjonssjef ved NIH, Karen Christensen, opplyser til E24 at de ikke inngikk noen avtale med Be, og at lokalene ble leid av en privatperson. Personen er en nordmann som er aktiv i Be.

– I henhold til rutine på utleie, ble det gjort en bakgrunnssjekk via google på [leietagers navn], uten at noe mistenkelig ble oppdaget, skriver Christensen i en e-post.

Hun forklarer at NIH har rutine for at potensielle leietagere blant annet skal oppgi navn på foretak og organisasjonsnummer. Det ble ikke gjort i dette tilfellet.

At Økokrim sier utleiere løper en risiko for å bli medvirkere til bedrageri, gjør at det er enda viktigere med bakgrunnssjekk, mener Christensen.

– Definitivt en god grunn for å gjøre enda nøyere bakgrunnssjekk og etterspørre utfyllende informasjon fra potensielle leietagere. Vi ønsker definitivt ikke å medvirke til denne type virksomhet.

Avviser anklager

Økokrim har ikke åpnet etterforskning eller gjort en egen vurdering av om Be driver lovlig, men støtter seg på advarsler fra Forbrukertilsynet og Finanstilsynet.

Forbrukertilsynet mener Be har likhetstrekk med ulovlige pyramidespill, mens Finanstilsynet sier Be mangler nødvendig godkjenning for å tilby investeringstjenester i Norge.

Pyramidespill kjennetegnes ved at personer rekrutteres inn i en virksomhet der inntekten hovedsakelig kommer fra å verve andre. Dette er forbudt i Norge.

Be selger apper som blant annet gir opplæring om valutatrading og krypto, og tilgang til webinarer. Be-medlemmer som verver nye kunder, blir lovet bonus på opp til en halv million kroner i måneden, ifølge en video fra selskapet.

Selskapet avviser at de er et pyramidespill, og sier medlemmenes inntekter kommer fra salg av produkter, ikke fra verving.

Be avviser også at de tilbyr investeringstjenester eller gir råd om konkrete investeringer, og sier de vil klargjøre dette for myndighetene. Ifølge selskapet driver de i tråd med alle lover og reguleringer.

Be har ikke svart på E24s henvendelse om arrangementene på The Hub og NIH.