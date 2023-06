Telenor og Hafslund skal bygge supersikkert datasenter i Oslo

Telenor vil bli stor på datalagring i Norden. Med på laget er Hafslund, som skal utnytte varmen som datasentrene skaper.

Høyblokken på Økernsenteret kan skimtes i bakgrunnen der Hafslunds konsernsjef Finn Bjørn Ruyter og Telenor-sjef Sigve Brekke vil bygge datasenter sammen.

På en tomt rett vest for biltilsynets stasjon på Økern i Oslo skal Telenor og Hafslund bygge et felles senter for datalagring.

Telenor og Hafslunds konsernsjefer, Sigve Brekke og Finn Bjørn Ruyter, har funnet hverandre i en felles, kommersiell satsing på et raskt voksende marked. Med på laget er også det norske investeringsselskapet HitecVision.

Det finnes alt en rekke aktører innen datalagring i Norge. Men Brekke og Ruyter reklamerer med at deres nye senter skal oppfylle de aller strengeste kravene til sikkerhet som finnes.

Datasentre Et datasenter er en installasjon hvor digitale tjenestene produseres, det vil si prosesseres og lagres. Størrelsen på et datasenter variere fra ett rom med et fåtall rack (utstyrsskap) til store haller med hundrevis av utstyrsskap. I disse skapene innplasseres dataservere, samt nettverks- og lagringsutstyr. Noen datasentre er kun for internt bruk, andre sentre drives på kommersiell basis for eksterne kunder. Noen drives da for kun én ekstern kunde, andre er såkalte samlokaliseringsanlegg med flere ulike kunder. På sistnevnte anlegg setter kundene inn sine egen servere. Kunder med spesielt høye krav til sikkerhet, kan få avsatt egne rom eller bygg. Selskapet som drifter senteret tilbyr sikkerhet, strøm til serverne og kjøling. Selskapet som skal drifte de omtalte sentrene i Oslo, eies nå med 31,67 prosent hver av Telenor, Hafslund og HitecVision. I tillegg eier et konsulentselskap, Analysys Mason, 4,99 %. Vis mer

– Helnorsk

Det skal gjelde både digital og fysisk sikring av deres kommende datasenter og også når det gjelder eierskap.

De to fremhever flere ganger det norske eierskapet. Flere av dem de skal konkurrere med, er i dag eid av aktører fra Israel og USA.

– Vi svarer med dette datasenteret på utfordringen fra sikkerhetsmyndighetene. Det blir både meget sikkert, det blir helnorsk og det blir i tillegg grønt, sier Brekke.

– Det at dere vektlegger så sterkt det sikkerhetsmessig, kan tyde på at dere sikter dere inn mot en spesiell type kunder?

– Ja, absolutt. Dette skal bli et senter for de som både er opptatt av høy teknisk sikkerhet og av at det er under 100 prosent norsk eierskap.

Trolig vil både Forsvaret og helseforetaket Helse Sør-Øst være blant de potensielle kundene som det nystartede selskapet vil selge seg inn til.

– Vi håper at vi kan være attraktive både for offentlig sektor og for private bedrifter som har strenge krav til sikkerhet, sier Brekke.

Telenor blir «ankerkunde»

Telenor har selv strenge krav. De blir hva de kaller en «ankerkunde» for det nystartede selskapet. Telenors 5G plattform vil trolig legges til dit.

Etter byggingen av det første senteret, er planen å finne tomter til enda to sentre til i Oslo-området.

De tre sentrene vil til sammen da få en kapasitet på 40 megawatt (MW). Det tilsvarer et forbruk av strøm på ca. 0,35 terawattimer i året.

Det tilsvarer strømforbruket i til ca. 22.000 Oslo-boliger med hver et gjennomsnittlig forbruk på 16.000 kilowattimer i året.

– Senteret vil, ved at det legges midt i Oslo, få nærhet til store kunder. Det vil også være mer energieffektivt enn eksisterende datasentre, lover Ruyter.

– Dette blant annet fordi vi vil gjenbruke varmen som genereres i sentrene og bruke det i fjernvarmenettet. Fjernvarme-selskapet Hafslund Oslo Celsio, som vi eier 60 prosent av, blir kunde av det nye selskapet.

Han anslår at Celsio kan gjenvinne over to tredjedeler av de 0,35 TWh-ene som de planlagte tre sentrene i Oslo-området vil bruke i året.

I Oslos byutviklingsområde Hovinbyen, hvor det første senteret skal ligge, kommer det både mye ny industri og nye boliger de neste årene.

Vil bli stor i Norden

Det nye selskapet heter foreløpig Norsk Datalager AS, men skal snart bytte navn. Ambisjonen er å bli ledende på datalagring i Norge innenfor det som heter samlokaliseringsanlegg.

Med en kapasitet på 40 MW anslår Telenor at man vil kunne ta rundt 25 prosent av akkurat denne nisjen innen datalagring.

På slike anlegg setter de ulike kundene inn sine egen dataservere. Kunder med spesielt høye krav til sikkerhet, kan få avsatt egne rom eller bygg. Selskapet som drifter senteret tilbyr sikkerhet, strøm til serverne og kjøling.

Men Telenors ambisjoner innenfor datalagring strekker seg langt utover Oslo-området.

– Vi lager nå først tre datasentre i Oslo sammen med Hafslund. Men så har vi i Telenor både norske og nordiske ambisjoner på dette området, sier Brekke.

Fra kostnad til profitt

Hvis de lykkes i Oslo, vil i alle fall Telenor og HitecVision satse sammen også i de andre nordiske hovedstedene. Sistnevnte bidrar med kapital og kompetanse på å bygge opp ny virksomhet.

Siden også de andre nordiske landene blir stadig mer opptatt av nasjonalt eierskap til datasentre, vil de da trolig jakte lokale partnere.

– Vi ønsker at dette samarbeidet skal skaleres opp til å ta lignende posisjoner i de andre nordiske landene. Vi har 18 datasentre i Norden som alle kan være ankerkunder i en slik satsing, sier Brekke.

– Datalagring går fra å være en kostnad for Telenor til å bli en mulighet for fortjeneste?

– Ja, det kan du si. I en verden der det bare blir mer og mer data produsert, så er dette et vekstområde for Telenor. Datalagring blir et nav i den digitale utviklingen fremover.