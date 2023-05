Boligbygging i fritt fall i Sverige: – Verste krisen siden 90-tallet

Boligbyggingen i Sverige falt med 50 prosent i første kvartal sammenlignet med tilsvarende i fjor, ifølge tall fra statistikkbyrået SCB.

Boligbyggingen i Sverige har falt kraftig i første kvartal i år.

Boligbyggingen i nabolandet er på sitt laveste nivå på ti år, ifølge tallene fra SCB. I første kvartal ble det påbegynt 8.300 boliger sammenlignet med 16.675 året før.

– Vi har strukturelle problemer og trenger strukturelle reformer, sier boligminister Andreas Carlsson (KD) til det svenske nyhetsbyrået TT.

Særlig stor var nedgangen i Stockholm og andre større byer. I Stor-Stockholm ble det påbegynt 1.344 boliger, noe som er en nedgang på hele 68 prosent. Nedgangen i Uppsala var på 78 prosent.

Carlsson sier at økende renter, inflasjon og energikostnader er blant faktorene som har bidratt til den forverrede situasjonen i boligmarkedet.

Kan bli halvert

Anna Broman, boligpolitisk ekspert i bransjeorganisasjonen Byggföretagen, betegner situasjonen som alvorlig.

– Vi befinner oss i den verste krisen siden 1990-tallet. Boligbyggingen kommer til å bli mer enn halvert på to år, sier hun til TT.

Hun viser til at de hardest rammede gruppene er unge voksne og andre som vil inn på boligmarkedet.

I 2021 ble det bygget nesten 70.000 boliger. Byggföretagen anslår at tallet vil falle til 25.000 i år.

Problemer i Norge også

Også her hjemme er det utfordrende dager for boligutviklere. Nyboligsalget falt 35 prosent i april, mens igangsettingen gikk ned 41 prosent.

Så langt i år er markedet tilnærmet halvert sammenlignet med fjoråret. Aktiviteten er samtidig på nivået under nedstengingen i pandemien.

– Det er ikke overraskende at det fortsatt er svake salgstall. Det kommer med all usikkerheten vi står overfor, ikke minst når man kjøper en bolig som skal stå ferdig om to år. Man sitter med en usikkerhet knyttet til pris- og renteutvikling, sa seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken til E24 da tallene ble lagt fram.