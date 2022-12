Tromsø på hotelltoppen med knallpriser: – Det er en lykke

Turistene er tilbake på Tromsøs hoteller, som har priser og belegg langt over resten av landet.

TURISTER: Se, de er tilbake. Etter to år med pandemi fyller igjen turistene Tromsøs storgate og mange hoteller. Fra venstre: Arne Decker, Roman De Sacco, Paula Rudolf og June Bontik.

Den julepyntede Storgata i Tromsø er full av turister som vil oppleve hvalsafari, nordlys og Arktis. Hotellene er nesten fulle, med et langt høyere salg enn Norge for øvrig, og er tilbake på nivået før pandemien.

– Det er en fin by med en koselig atmosfære. De har virkelig gjort mye for å gjøre byen juletrivelig. Men det er litt kaldt, sier turist Arne Decker fra Tyskland.

Sammen med tre andre godt kledde studenter fra Tyskland og Belgia går han gatelangs i Storgata, forbi juletrær og anna grønnpynt. Turistene skiller seg ut med å gå med høyfjellsutstyr og digre vintersko midt i Storgata.

– Nå skal vi på Polarmuseet. Og så skal vi spise pizza, sier Roman De Sacco fra Belgia.

GLAD: Marte Knudtsen, direktør på hotellet Radisson Blue i Tromsø, forteller om rekordhøye priser.

Det er nesten som i gamle dager, før pandemien, den gangen turistene gikk tett i tett og tromsøværingene klaget over at turistbutikkene overtok sentrum. For denne uken åpner enda en ny turistbutikk i sentrum, og hotellene er så fulle at prisene flere steder er oppe i 6000 kroner for en natt.

– Prisene går opp når belegget er høyt. I november har det vært veldig bra med forespørsler. Vi har veldig godt belegg og gode priser, sier Marte Knudtsen, direktør på hotellet Radisson Blue i Tromsø.

Milevis over andre byer

Store deler av desember må du betale fem til seks tusen kroner for et hotellrom på Radisson Blue, et av de største hotellene i Tromsø. Et rom under 3000 kroner er ikke lett å få tak i. Knudtsen bekrefter prisene.

– Det er lukrativt for oss. Det er en lykke, etter flere år med pandemi. Vi er veldig glade, sier Knudtsen, som har 90 prosent belegg på sitt hotell.

Hotellene i Tromsø hadde et belegg på 86 prosent i november, 26 prosentpoeng over snittet i Norge. Til sammenligning hadde de neste byene på lista, Trondheim og Oslo, henholdsvis 73 og 68 prosent belegg.

– Det er godt å se turister igjen i byen, og å høre flere språk overalt hvor du går, sier Knudtsen.

Vinterturisme

Det er tre naturfenomener som trekker turistene til Tromsø på denne tiden, en av byene i Norge med størst vinterturisme. Sesongen starter allerede i oktober med nordlys og hval, det eneste som mangler er snø. Vinteren er uten snø så langt.

– De siste to ukene har turistene kunnet se nordlys hele tiden. Vi har opplevd utrolig sterke og klare nordlys. Men turistene synes vi mangler snø. Det kan vi ikke gjøre så mye med, sier Knudtsen.

Den lange sesongen med vinterturisme er grunnen til at Tromsøs hoteller nær sagt hele vinteren ligger på topp. Her har hotellene høyeste snittpris, høyest belegg og høyest omsetning per hotellrom (revpar).

– Vintersesongen er tilbake. Det er mest europeere og amerikanere, asiatene er enda ikke tilbake, sier Knudtsen.

– Vi er veldige fornøyde hvordan denne vintersesongen har startet. Det kommer godt med etter flere år med pandemi, legger hun til.

Utenfor hotellet fylles turistbussene opp med turister som skal se hval og nordlys eller besøke et av byens mange museum. En spansk turistgruppe kommer forbi, men de vil ikke snakke med avisen:

– No inglés, hablamos solo español, sier den spanske guiden.