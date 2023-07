Huseierne om Nordeas oppkjøp av Danske Banks privatkunder: – Må stoppes

Forbrukerorganisasjonen Huseierne mener at oppkjøpet må stoppes, fordi «det svekker en allerede dårlig bankkonkurranse».

Generalsekretær Morten Andreas Meyer i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Danske Bank kunngjorde for en drøy måned siden at de ville droppe privatmarkedet her til lands. Onsdag ble det klart at det er Nordea som kjøper privatkundevirksomheten i Norge, og banken tar dermed over omtrent 285.000 kunder. Nå skal avtalen gjennomgås av norske konkurransemyndigheter.

– Det er ingen tvil om at avtalen må stoppes. Det skaper en ytterligere konsentrasjon av markedsmakt, i et marked som allerede er preget av dårlig konkurranse, sier forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Phil i Huseierne til E24.

Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge, sier til E24 at kjøpet øker markedsandelen deres med 5 prosentpoeng fra 11 prosent til 16 prosent.

Bekymret for forbrukersiden

Han har en klar anbefaling til Konkurransetilsynet:

– Vær grundige, og se på oppkjøpet fra forbrukernes side, sier Phil.

Huseierne mener at bankkonkurransen har blitt svekket de siste årene gjennom flere oppkjøp, senest da DNB fikk lov til å kjøpe Sbanken.

– Bankkonkurransen i Norge er under press. At Nordea nå kjøper opp Danske Banks privatkundevirksomhet svekker konkurransen ytterligere. Oppkjøpet må derfor stoppes, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne i en pressemelding.

Meyer peker på at økt konsentrasjon i bankmarkedet vil svekke konkurransen om boliglånskundene og gjøre det verre for forbrukerne. Han viser til at bare 7 prosent av kundene byttet bank i fjor, samtidig som bankene melder om rekordresultater.

Landets tredje største på boliglån

7. juni ble det kjent at Danske Bank forlater det norske privatmarkedet. Den gang pekte analytiker Zilvinas Jusaitis i Norne Securities på Nordea som førstekandidaten til å kjøpe virksomheten, fordi «de typisk har klienter som ligner på klientene til Danske».

Banken har rundt 1.100 ansatte i Norge, hvorav 400 er tilknyttet personmarkedet der banken har en markedsandel på rundt 6 prosent.

Danske Bank boliglånsportefølje på 200 milliarder kroner er landets tredje største, kun forbigått av DNB og Nordea.

Rundt 140 milliarder kroner eller 70 prosent er tilknyttet personkunder i bankens avtale med arbeidstagerorganisasjonen Akademikerne.

Tekna, den største foreningen i Akademikerne har brutt med Danske Bank og dermed blir ikke Teknas 102.000 medlemmer med over til Nordea.

Konkurransetilsynet avventer

I ethvert stort oppkjøp må selskapene sende inne en formell melding til Konkurransetilsynet.

– Det har selskapene ikke gjort enda, og vi vet enda ikke når den kommer, sier avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, Gjermund Nese.

– Når søknadene er i gang, kan Konkurransetilsynet starte sine prosesser. Da tar det fem uker for Konkurransetilsynet å vurdere søknaden i en foreløpig vurdering.

Han forklarer at Konkurransetilsynet i løpet av de fem ukene enten vil varsle selskapene om at oppkjøpet godkjennes eller at selskapene ikke får lov til å gjennomføre kjøpet. Det er også mulig at konkurransetilsynet må gjennomføre en «videre vurdering».

I svar til Huseierne sier Konkurransetilsynet at de alltid tar grundige egne vurderinger i søknadsprosesser, og det vil de også gjøre når oppkjøpet rapporteres til dem.

– Disse vurderingen skal vi gjøre når det kommer på vårt bord, men vi kan ikke spekulere i utfallet nå, sier han.