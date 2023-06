Ingen Bunnpris-boikott av Freia: – Blir litt skeivt

Heller ikke Bunnpris’ kunder har startet noen boikott – snarere tvert imot.

Det kommer fremdeles til å være Freia-produkter i Bunnpris-butikker, ifølge Bunnpris-topp Christian Lykke. Med mindre Norgesgruppen, som Bunnpris får levert varer fra, slutter å distribuere varene.

– Vi har ikke tenkt å boikotte Freia, deres eier Mondelez eller andre leverandører som på en eller annen måte har noe med Russland å gjøre, sier Bunnpris-topp Christian Lykke til E24.

Landets fjerde største matbutikkaktør skiller seg dermed fra gigantene Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop ved at de tar et tydelig standpunkt i Freia-saken.

Konkurrentene deres ønsker seg avklaringer fra regjeringen.

– Vi trenger ingen tydeligere retningslinjer fra myndighetene, sier Lykke.

Les på E24+ Fem spørsmål og svar: Dette må du vite om boikotten av Freia

– Rammer en veldig liten gruppe

De siste dagene har den ene næringslivsaktøren etter den andre gått ut og kunngjort Freia-boikott. Det skjer fordi det amerikanske morselskapet Mondelez er på en ukrainsk svarteliste over selskaper de mener at støtter Russland gjennom sin tilstedeværelse i landet. Ingen Freia-produkter selges i Russland.

– Skal man ta denne logikken helt ut, og ikke bare la det gå ut over én leverandør som et symbol, så må man slutte å kjøpe all mat som kommer fra landjorden også, sier Lykke.

Bunnpris-kjøpmann Christian Lykke.

Han viser til at gjødselgiganten Yara fremdeles importerer enkelte ingredienser fra Russland.

– Det er lett å boikotte Freia, for ingen trenger produktene deres for å overleve. Men da blir det litt skeivt. Det rammer en veldig liten gruppe.

Omsetningsvekst

Lykke mener, slik Støre har uttalt til NRK, at det må være opp til hver enkelt forbruker å bestemme hva man vil boikotte utover det som er omfattet av sanksjoner.

– Og hvis kunden vil boikotte oss av den grunn, er det noe vi må ta til oss.

Det virker det imidlertid ikke som er tilfelle. Lykke har hentet ut tall fra onsdag til lørdag forrige uke over salg av Mondelez-produkter. Omsetningen har økt med nesten 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, forteller han.

– Her kan jeg bare spekulere, men det kan være noen er redd for boikott og fyller opp.