Utkast til biomangfoldsavtale klart

Det er lagt fram et avtaleutkast på COP15 om en avtale om biologisk mangfold, inkludert 20 milliarder årlig i støtte til utviklingslandenes arbeid for å sikre biologisk diversitet.

MØTE: Naturtoppmøtet COP15 arrangeres i Montreal.

Det gjenstår fortsatt forhandlinger mellom de 196 deltagerlandene før forslaget etter planen skal vedtas på toppmøtets siste dag mandag.

Ifølge dokumenter AFP har sett under toppmøtet i Montreal, inneholder utkastet også et mål om å beskytte minst 30 prosent av jordens land-, kyst- og havområder innen 2030.

Spørsmålet om u-landenes krav om økonomisk støtte til et nytt fond for biologisk mangfold har vært et av de vanskeligste på naturtoppmøtet COP15 i Montreal.

I avtaleforslaget som toppmøtets vert Kina legger fram, heter det også at verdens rike land skal bidra med 20 milliarder dollar til fondet i året, og at det skal økes til 30 milliarder årlig innen 2030.