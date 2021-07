Westoffice konkurs – 19 mister jobben

Bedriften som siden 1996 har solgt kontorartikler, datarekvisita og husholdningsvarer er slått konkurs. 19 ansatte mister jobben.

Westoffice har blitt slått konkurs. Vis mer byoutline Carina Johansen

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

West Office ble slått konkurs 2. juli. Selskapet har 19 ansatte og hadde i 2019 en omsetning på 20 millioner kroner. En gjennomgang av selskapets regnskap viser en varig sviktende inntekt og vedvarende svake årsresultater.

Selskapet har blant annet solgt firmaprofilering og kontorrekvisita.

Styreleder i selskapet Lars Ivar Tønnessen skriver i en sms at han ikke ønsker å kommentere nyheten konkret. Likevel skriver han at pandemien har sin del av skylden for selskapets konkurs. Dette førte til en halvering av salg og en kostnadsøkning som ikke lot seg stoppe i tide.

– Statslån som vi måtte starte nedbetaling på etter seks måneder gjorde det umulig for oss å drive videre, skriver Tønnessen

– Bare trist dette etter 25 års drift der vi hadde foretatt mange grep siste år uten at det var nok til å overleve, avslutter styrelederen.