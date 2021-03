Ny app lover å gjøre det enklere å ta lappen

Ved bruk av teknologi skal det nyetablerte selskapet bli «Dr. Dropin» for nye sjåfører.

FØRST NORGE: Gründer Pouria Ruhi har ambisjoner om å se kjøreskoleappen sin rundt om i Europa, men først må den erobre Norge. Vis mer byoutline Privat

Publisert: Oppdatert i dag 14:01

Nystartede Kör sier de har brukt to år på å analysere kjøreskoler i Norge.

Løsning de fant var å droppe den tradisjonelle tilnærmingen til kjøreskolelokalet, og heller sette opp en app slik at så mye som mulig kan automatiseres.

Ifølge gründeren Pouria Ruhi har norske kjøreskoler mye rom for forbedring, ikke minst innen digitalisering.

– Vi markedsfører oss på nett, vi plukker opp kjøreeleven der de er og fått mye av papirarbeidet til å passe på en iPad. Det gjør oss fleksible og mindre avhengig av et kontor enn konkurrentene, sier Ruhi.

Med den nye digitaliseringen skal det være lettere å betale, finne tidspunkt for kjøretime, loggføre progresjon og evaluere kjøretimen. Både for kjørelærer og elev.

– Vi har tenkt på hele økosystemet. Det har tatt en del innsikt, men vi skal nå både forbedre kundeopplevelsen for elevene og arbeidsplassen for kjørelærere, litt som Dr.dropin har gjort på sin side, sier han.

Bedre oversikt

Ifølge Ruhi mangler også mange kjøreskoler en god oversikt over kursene en trenger og hva de koster.

– Vi har ikke som mål å nødvendigvis være de billigste, likevel ser vi at vi er billigere enn mange i markedet. Vårt mål er å være oversiktlig. Vi ser at andre tar seg betalt for leie av bil, smittevern, leie av kjørebaner, transport til kjøretimer og lignende, for så å ikke opplyse om det fra starten av. Slik er det ikke hos oss.

Torgeir Abusdal, administrerende direktør i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Vis mer byoutline ATL

Dialog med elevene

Administrerende direktør i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), Torgeir Abusdal, sier til E24 at det er bra at man prøver noe nytt.

Likevel tror han ikke teknologien gir bedre løsninger enn det som allerede er på markedet.

– Å tilføre en app, gjør hverken kjøreskolen billigere eller bedre. Vi tror jo det beste er å ha en god dialog med eleven før man setter i gang med opplæringen, sier Abusdal.

Han understreker at bransjen er opptatt av forandring, dersom det er behov for det, men at i dette tilfelle så fungerer dagens praksis like bra.

Les også Coronaviruset har gjort tusenvis arbeidsledige – i Flåm mistet bygda livsgrunnlaget over natten

Skjermbilde av appen. Demoversjonen er på engelsk Vis mer byoutline Skjermdump Kör

Ambisjoner om Europa

Etter at kjøreskolene holdt stengt i to måneder har det vært mye å gjøre for de fleste trafikkskolene i landet. Derfor tror ikke Abusdal at en ny kjøreskole vil føre til at konkurransen blir for høy og er positiv til en ny kjøreskole i hovedstaden.

– Det som er viktig for oss er at elever velger skoler som har gode tilbakemeldinger, med gode trafikklærere, avslutter han.

Les også Datatilsynet varsler historisk gebyr på 100 millioner til datingapp

Kör testet fem måneder med elever og oppgir til E24 at de har hatt en omsetning på omtrent 2.5 millioner til nå.

De videre ambisjonene er å utvide markedet fra Oslo til resten av Norge. I det lange løp mener de større europeiske land er realistisk.

– Det finnes ingen apper som denne i Europa, så vi tror land som Tyskland kunne vært en plass vi kan gjøre det bra etter Norge, sier Ruhi.