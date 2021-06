Vipps tapte «bare» 70 millioner: – Klar forventning om lønnsomhet

Nesten fire millioner nordmenn bruker Vipps, men selskapet har gått på store tap de siste årene. Dette er første gang de har lyst til å snakke om det økonomiske, ifølge sjefen.

VIPPS 2020: Toppsjef Rune Garborg og finansdirektør Merete Stigen sitter i kontoret på Bjørvika i Oslo og snakker om coronaåret og tiden fremover. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold, E24.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Underskuddene har tårnet seg opp for Vipps de siste årene, og i fjor ble det et nytt tap på 70,7 millioner kroner.

Men det er bedre enn tidligere år.

I 2019 viste tilsvarende tall et underskudd på 253 millioner kroner.

E24 møter toppsjef Rune Garborg og finansdirektør Merete Stigen i selskapets kontorer på Bjørvika i Oslo, der det fortsatt er få ansatte å se.

– Dette er vel første gang vi stiller til et intervju og har lyst til å snakke om det økonomiske, sier Garborg og viser til resultatforbedringen.

Mindre bruk av konsulenter

Vipps har tapt i alt 576 millioner kroner de fire siste årene.

– Når skal dere gå i pluss?

– Det avhenger av hvor mye vi investerer i ny teknologi, sier Garborg.

– Der vi er nå har vi ett hovedfokus, og det er å fortsette i den veksttakten vi har nå, både på topplinjen, men ikke minst på antall transaksjoner.

Omsetningen økte til drøyt 1,51 milliarder kroner i fjor, opp fra 1,38 milliarder kroner året før. Det er en vekst på drøye 9 prosent.

Antallet Vipps-brukere er nå på nesten fire millioner.

– Har dere fått noe press fra styreleder Kjerstin Braathen om å tjene penger, eller er det bare grønt lys for å kjøre på med fortsatte investeringer?

– Det er en klar forventning om at vi skal være lønnsomme over tid, sier Garborg som forteller at de ikke har fått noen krav til når de må gå i pluss.

– Vi har veldig tydelig krav om hvor mye vi skal vokse, og så justerer man ambisjonen i forhold til bunnlinjen og hvor mye man er villig til å investere, sier Garborg.

Finansdirektør Stigen forklarer at rundt 150 millioner kroner av fjorårets resultatforbedring er topplinjevekst, mens resterende 50 millioner kroner er kostnadskutt.

– Hvilke kostnader har dere redusert?

– Vi har redusert bruken av konsulenter og heller hatt faste ansatte. Det er kanskje hovedforklaringen. Vi har hatt en strategi over tid om å øke antallet faste ansatte totalt, sier Stigen.

Antallet konsulenter leid inn av Vipps falt til 78 ved årsskiftet, ned fra 119 på samme tid i fjor, viser tall E24 har fått fra selskapet.

Vipps økte bemanningen med 50 i fjor og har hatt en tilsvarende bemanningsøkning i år, slik at de nå oppe i totalt 280 ansatte.

VOKSER: Finansdirektør Merete Stigen og toppsjef Rune Garborg i Vipps. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold, E24.

Netthandel-boom

Etter at corona slo inn i fjor, begynte plutselig «alle» restauranter å ta betalt gjennom mobil og QR-koder plassert på bordene, for å hindre at det samler seg opp folk som skal bestille i baren.

Det er på dette området veksten har vært «mest slående», forteller Garborg.

– Vi startet vel egentlig pandemien med null bruk av QR-koder, men så har det eksplodert, spesielt innenfor restaurant. Bruken av QR-koder har vært formidabel, sier Garborg.

Omsetningen innen netthandel vokste med nesten 8 milliarder kroner eller 77 prosent i fjor.

I januar 2020 hadde Vipps 3.000 nettbutikker som tok i bruk tjenestene til Vipps, mens tallet nå har økt til 11.000 nettbutikker.

– Det forteller litt om hvordan markedet har endret seg i denne perioden.

Dagsrekorden for transaksjoner på netthandel var i juni i år og var på over 470.000.

Forsinkelser i butikkene

Finansdirektør Stigen forteller at pandemien også har ført til økt bruk av ID-produktene til Vipps, særlig BankID.

– Vi ser en voldsom vekst på det, i helt nye bruksområder enn det var på ID før.

– Mye er drevet gjennom offentlig sektor, alt fra Nav til coronatester. Hvis du skal registrere deg et sted, så blir det stadig større bruk av ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk for å logge inn med Vipps, i stedet for at du må fylle ut et skjema på nytt, sier Stigen.

Garborg forteller at Vipps nå er tilgjengelig i 30–40 prosent av terminalene i butikker, men at målet er å komme opp i 80–90 prosent. Et problem er at QR-koder fortsatt ikke er tilgjengelig på Nets-terminalene.

– Vi ser at yngre brukere ikke ønsker å ta med seg bankkortet når de går ut døren. Den eneste grunnen til at de tar med kortet, er at vi ikke har tilgjengelig Vipps-betaling overalt, men det kommer nå snart.

– Har det vært noen forsinkelser på dette området?

– Vi gikk ut med første halvår, så det er litt bak skjema. Det haster for oss å få det klart, og det har vi i løpet av høsten, lover Garborg.

