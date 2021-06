Nye innreiseregler vil lette hverdagen til verftene

Kleven og Havyard har brukt mye tid på å søke om unntak for innreisereglene for å sikre arbeidskraft den siste tiden. Nå kan det se ut til at den tiden er forbi.

Kleven verft i Ulsteinvik sier hverdagen blir mer fleksibel med nye lettelser i innreisereglene. Vis mer byoutline Terje Bringedal/VG

Fredag sa regjeringen at Norge går inn i gjenåpningsplanens trinn tre. Det innebærer blant annet friere reising mellom land i Europa.

Fra 5. juli så oppheves reiserådet for EØS/Schengen og Storbritannia, og de landene på EUs tredjelandsliste som FHI anser som trygge, ifølge regjeringen. Fra samme dato vil også regjeringen ha samme terskel som EU for innreisekarantene.

Ifølge VGs coronaoversikt så er det ingen karantene om man reiser fra land som har færre en 25 smittede per 100.000 innbygger og i snitt under fire prosent positive prøver de siste to ukene.

Fra 5. juli så vil det tallet oppjusteres til under 50 smittede per 100.000 og mindre enn 4 prosent positive coronatester, eller mindre enn 75 smittede per 100.000 innbyggere og færre enn 1 prosent positive tester, skriver regjeringen.

Nye tall fra ECDC viser at Polen og Romania kan bli gule denne uken, skriver VG.

Lettelsene for arbeidsreisende mener Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og forhandlinger i NHO, er gode nyheter.

– Det er mangel på arbeidskraft og kompetanse, og det innebærer store utfordringer for norske bedrifter, derfor er lettelser er avgjørende for dem, sier hun.

Hun forteller at de har fått tydelige tilbakemeldinger fra medlemsbedriftene om at dagens reiseregler gjør driften både dyrere og mer tidkrevende. Så for dem kunne lettelsene alltid kommet tidligere, men at det er en balansegang mellom smitteverntiltak og å holde driften i gang, forklarer hun.

– Gjør det mer fleksibelt

Siden nyttår har det vært strenge innreiseregler i Norge, men bedrifter har kunnet søke om å få unntak fra regelen.

For Green Yard Kleven sine verft har det «fungert rimelig bra» og søke for en og en arbeidstager, sier administrerende direktør Kjetil Bollestad. Men endringene vil gjøre hverdagen enklere for verftet.

– Dette gjør det mer fleksibelt, sier han og legger til at det også blir lavere kostnader på prosjektene blant annet fordi det blir lettere å tilpasse bemanningen.

Han tror også det er bedre for arbeiderne å komme til Norge uten karantene.

– Nå blir det en stor lettelse når vi kan få dem mer eller mindre rett i arbeid når de kommer til landet. Det er jo tungt å sitte ti dager i karantene, og så begynne å jobbe, sier Bollestad.

– Det vil få veldig stor betydning

På verftet Havyard i Leirvik i Vestland har innreisereglene medført mye merarbeid, da de har måtte søke for hver medarbeider de har ønsket å få til landet, forklarer HR-direktør Frank-Levi Kvalsund.

– Det vil få veldig stor betydning for oss i forhold til karanteneplikten, sier han.

De har flest arbeidere fra Polen og Romania, og VG har tidligere meldt at de landene kan bli gule denne uken. Nå er sommerferien på trappene for Havyard.

– Så hvis vi kan få folk tilbake uten karantene er det fantastisk, sier Kvalsund.

Han understreker samtidig at de vil ha et eget testregime for å på best mulig måte sikre at det ikke blir smitte på deres anlegg.