Har startet hurtigtesting på Oslo lufthavn: Dette skjer hvis den er positiv

Tester du positivt, og karantenestedet ditt ligger for langt unna, må du isoleres i ankomstkommunen.

TILBYR HURTIGTESTING: Fra og med tirsdag kan man ta en hurtigtest når man ankommer Oslo lufthavn. Illustrasjonsfoto. Vis mer byoutline Gøran Bohlin

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Tirsdag startet hurtigtestingen for reisende til Norges største flyplass. Testen er frivillig og gratis, og prøvesvarene kommer kjapt.

– Den reisende som velger å teste seg ved bruk av hurtigtest må imidlertid være klar over at oppfølging blir endret hvis svaret er positivt, sier Elisabeth Nordal, enhetsleder i Ullensaker kommune.

Foreløpige tall fra tirsdag ettermiddag viser at seks personer har benyttet seg av hurtigtestingen. Av dem testet én positivt.

Etter prøvetaking blir passasjerene plassert i en egen sone for å vente på svar. Ved negativt prøvesvar kan passasjerene, som tidligere, dra videre til karantenehotell eller annet egnet oppholdssted for karantene.

Les også Stansen i direkteflyginger fra Storbritannia videreføres fram til 2. juledag

«Vil medføre store utfordringer»

Men dersom hurtigtesten er positiv, er det nå en ny oppfølging:

Personen blir flyttet til en separat sone i ankomstområdet.

Der tas en oppfølgende ordinær test (PCR-test) som sendes til et laboratorium.

Etter prøvetakingen blir personen fraktet på en smittesikker måte til et hotell i nærheten for isolasjon.

– På isolasjonshotellet blir hver enkelt vurdert med hensyn til muligheter for sikker transport til å kunne gjennomføre hjemme-isolasjon eller isolasjon på planlagt endedestinasjon, forklarer Elisabeth Nordal, enhetsleder i Ullensaker kommune.

Les også Serveringsbransjen må betale lønn for å permittere: – Kostet oss én million kroner

Ullensaker kommune uttrykte tidligere i desember at å ta i bruk hurtigtestene på flyplassene vil føre til nye utfordringer for kommunen – som også har hatt en stor jobb med karantenehotell på grunn av flyplassen:

«Iverksettelse av hurtigtester vil medføre store utfordringer at vi får mange positive på OSL som vil kreve isolasjonstransport og isolasjonplass på hotell som kommunen må ivareta» skrev kommunen i sin statusrapportering til Fylkesmannen i Oslo og Viken 14. desember.

Åtte dager senere var hurtigtestingen i gang på Norges hovedflyplass.

– Vil gjøre vurderinger i det enkelte tilfelle

Kommunaldirektør for helsevern og sosial omsorg, Gunnhild Grimstad-Kirkeby, sier at Ullensaker har gode forutsetninger for å håndtere en eventuell økning i covid-positive som følge av hurtigtestingen.

De har tatt utgangspunkt i erfaringstall på antall positive tester fra oppstart av teststasjonen i august, og planlagt ut fra at disse nå ved hurtigtesting må håndteres ved flyplassen.

– Alle coronapositive som kan transporteres til egnet isolasjonssted vil bli transportert dit, og kommunen har ansvaret for å sikre forsvarlig transport. De som bor for langt unna vil bli satt i isolasjon på et egnet sted i Ullensaker kommune. Her vil kommunen gjøre vurderinger i det enkelte tilfellet, sier Grimstad-Kirkeby.

Kommunen skal i utgangspunktet sørge for transport, med mindre den smittede har egen bil og er i stand til å transportere seg selv uten å utsette andre for smittefare.

– Frykter dere at folk vil avstå fra å hurtigteste seg for å unngå å bli pålagt isolasjon?

– Vi har ikke gjort vurderinger av dette, men har fokus på å informere de reisende. Helsemyndighetene ønsker at vi skal tilby hurtigtest som et supplement til den ordinære testingen på Gardermoen, og det har vi nå fått opp å gå, sier kommunaldirektøren.

Publisert: Publisert: 25. desember 2020 08:21