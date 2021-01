Marius Fiskum Tor Kjetil Wisløff har tatt en råsjans. Han bygger millionhotell for norske turister. – Til høsten så får vi se om vi overlever. Bruker millioner og fem uker på ishotell hvert år. Nå satser de nytt for å trekke norske turister

Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

– Ishotellet er ikke laget for norske statsborgere, vi er jo født i snøskuffa, sier deleier og daglig leder Tor Kjetil Wisløff.

Vanligvis er 90 prosent av gjestene som besøker Sorrisniva Ishotell utenfor Alta sentrum, fra utlandet.

Likevel valgte Tor Kjetil og broren å bygge ishotellet i år – midt i en pandemi som har satt en stopper for turismen fra utenfor landets grenser.

I 22 år har Wisløff-brødrene bygget hotellet fra bunnen av hver vinter. Det koster dem to millioner kroner og fem uker med intensiv jobbing.

Tor Kjetil Wisløff er stolt over å kun ha lokale ansatte. Flere av de som utsmykker hotellet med isskulpturer, er selvlærte. Vis mer byoutline Marius Fiskum

27 tomme gjesterom

Inne i hallen på ishotellet hakker Maya Christine Opgård løs på veggen. Hun er en av de lokale isskultptørene som har fast jobb på Sorrisniva hver vinter.

– Dette er godt for sjela, sier Opgård mellom slagene.

På veggen risser hun inn ansiktet til Tor Kjetil Wisløff i en vikingkropp.

– Det er kun Tor Kjetil som får ansiktet sitt på veggen, sier hun og ler.

Hun forteller at hun gleder seg til å gå på jobb når Sorrisniva skal utsmykkes.

Maya Christine Opgård har hakket ut skulpturer i snø og is i fem år på Sorrisniva Ishotell. Hun hadde ingen erfaring med is og kunst fra før av, men er utdannet frisør. Vis mer byoutline Marius Fiskum

Ishotellet strekker seg over 2.500 kvadratmeter og gir plass til nærmere 50 gjester.

For å bygge hotellet hogges isblokker ut av et fjellvann i nærheten, og flere kubikkmeter med snø fraktes med traktor.

Sorrisniva var det første ishotellet i Norge og stod klart i år 2000.

– Det har ikke gått helt knirkefritt i 22 år, for å si det sånn, sier Tor Kjetil Wisløff og forteller at traktoren med isblokker flere ganger har gått gjennom isen.

Sorrisniva Ishotell ligger 25 minutter utenfor Alta sentrum i Finnmark. Navnet Sorrisniva betyr brusende elv. Vis mer byoutline Marius Fiskum

Går inn med 50 mill. i helårshotell

De siste årene har Wisløff-brødrene fundert på hvordan de kan utvikle reiselivsbedriften videre.

I år måtte de utsette byggingen til slutten av november. Det var ikke kaldt nok.

– Annenhvert år er det problemer. Vi merker at været blir mildere, sier Wisløff.

Et helårshotell ved siden av ishotellet er på trappene. Vis mer byoutline Marius Fiskum

– Om 10 til 15 år er det ikke sikkert at det er mulig å bygge et ishotell her, sier han.

Derfor har brødrene gått inn med 50 millioner kroner i egenkapital for å bygge et helårshotell med tilhørende aktivitetssenter til en prislapp på totalt 100 millioner. Det skal stå ferdig til høsten.

– Hvis vi ikke åpner opp ordentlig innen oktober, kommer det til å gå veldig dårlig, sier Tor Kjetil Wisløff.

De er enn så lenge avhengige av utenlandske turister for å overleve.

Det er ikke sikkert ishotellet overlever. – 2021 blir mye tøffere enn 2020, sier Wisløff. Vis mer byoutline Marius Fiskum

Tre av fire omstiller seg

En fersk undersøkelse fra Virke Reiseliv viser at tre av fire reisebedrifter har jobbet med en omstilling som følge av coronapandemien.

Nærmere halvparten av organisasjonens medlemmer har utviklet nye produkter eller tjenester, og 35 prosent tror at de kommer til å styrke sin posisjon i etterkant av pandemien.

– Vi vet at turisme er noe som kommer til å øke fremover. Har man mulighet og penger i ryggen, er dette den beste tiden for å utvikle seg og forberede seg på tiden som kommer, sier Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv.

Markedsfører Norge

Fram til sommeren 2020 hadde Innovasjon Norge kun som mandat å markedsføre Norge som reisemål internasjonalt.

– Det endret seg med koronapandemien, forteller reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Visit Norway under Innovasjon Norge har i normale tider store kampanjer i Tyskland og England for å lokke utenlandske turister til norske fjorder og fjell. På forsommeren fikk de lov til å endre strategi.

Det nye målet: Å gjøre norsk reiseliv attraktivt for nordmenn.

I 2020 ble det innvilget 724 millioner kroner i lån og tilskudd til reiselivsbedrifter. Av de 724 millionene er 249 å betegne som ekstraordinære støttemidler til reiselivsnæringen. Midlene har i stor grad blitt brukt til omstillingsaktiviteter.

I tillegg ble det holdt kompetansekurs for over 1300 reiselivsbedrifter i Norge.

– Alle kursene ble dreid mot Norge og nærmarkedet, i større eller mindre grad, sier Bratland Holm.

Jan Sverre Sivertsen skal lede et nytt opplevelsessenter i Hellesylt, to timer utenfor Ålesund. Vis mer byoutline Morten Hjertø

Ståltro på nordmenn

Et av prosjektene som har fått støtte av Innovasjon Norge, er opplevelsessenteret som skal bygges i Hellesylt, midt mellom Sunnmørsalpene.

– Vi har ståltrua på det norske markedet, sier Jan Sverre Sivertsen.

I flere tiår har han jobbet i norsk reiseliv, men aldri har han ledet en satsning som denne: Et nytt opplevelsessenter med en prislapp på nærmere 95 millioner kroner skal stå klart til å trekke norske gjester i 2023.

Sivertsen er ansatt i Flakk-gruppen, et konsern som blant annet eier ullprodusenten Devold og er største eier i børsnoterte Hexagon. De bestemte seg for å satse på Hellesylt-prosjektet da koronapandemien brøt ut i mars.

Hellesylt ligger midt i smørøyet mellom Sunnmørsalpene, og i nærheten av Geiranger og Stranda. Vis mer byoutline Morten Hjertø

Verdiskapning og bærekraft

Hellesylt er, som flere andre mindre bygder, en plass preget av fraflytting og nedgangstider.

Gamle Grand Hotell Hellesylt har stått tomt i årevis, men nå skal det renoveres og få Snøhetta-designede nabobygg.

Senteret vil kunne skape mellom 20 til 30 nye arbeidsplasser.

– Man må tenke på en litt annen måte når det gjelder reiseliv fremover. Vi vil ikke jage størst mulig antall gjester, men verdiskapning per gjest, sier Sivertsen.

Alt fra materialvalg og energikilder til kjøretøy og mat velges med omhu.

– Vi velger ikke de enkleste og kjappeste løsningene, men finner det som påvirker minst og varer lengst. Summen av det vi driver med skal ikke belaste miljøet, sier han.

Han er overbevist om at miljø blir viktigere for nordmenn i årene som kommer.

Gamle Grand Hotel Hellesylt skal bli til restaurant og fellesrom, og blir en del av det nye opplevelsessenteret i Hellesylt. Vis mer byoutline Morten Hjertø

– Vi er et folk som er glad i naturen, men samtidig forbruker vi veldig mye. Den tankegangen ønsker vi å snu. Og jeg tror verdien av opplevelser vil bli verdsatt høyere enn for eksempel en ny PC eller en ny bil i fremtiden, sier Sivertsen.

– Jeg er relativt overbevist om at vi ikke kommer til å slutte å reise, men kanskje vi tenker oss om en ekstra gang før vi bestiller en ny flytur, sier han.

Sivertsen poengterer at senteret vil være avhengig av det utenlandske markedet for å lykkes med helårsturisme, men at det norske markedet vil dominere denne type opplevelsesprodukt.

Les også Reiselivet håper på ny runde med norgesferie: – Handler om å komme over kneika

Tor Kjetil Wisløff tror det nye helårshotellet kommer til å bli et løft for for både Finnmark og Nord-Norge. Vis mer byoutline Marius Fiskum

– Et løft for Nord-Norge

– Vi ser at nesten alle de som har knekt eksportkoden, klarer å omstille til det norske markedet, sier Børre Berglund, leder i Arctic-365, en reiselivsklynge som består av over 90 bedrifter fra Lofoten i sør til Nordkapp i nord.

Han trekker frem ishotellet i Alta som et av de fremste eksemplene.

– De bygger et ishotell i år til tross for manglende utenlandsturister og har høy aktivitetsproduksjon, sier Berglund.

Tor Kjetil Wisløff på Sorrisniva sier de har store planer for det nye helårshotellet.

– Dette kommer til å bli et løft for hele Alta, for Finnmark, til og med Nord-Norge vil jeg påstå. Det blir 24 luksusrom med vindu opp mot nordlyset, hundeslede, ATV, UTV- og fisketurer, og du skal kunne ta helikopter herfra, sier Wisløff.

– Det er ikke den rette tiden for å satse, men jeg er ikke redd. Jeg var mer redd da vi bygde noe eget for aller første gang, sier han.

Les også Lokal reisefavoritt i nord: – 2021 blir «make it or break it»

Les også Coronakrisen ga full stopp, men Eirik peiser på: Investerer 50 millioner kroner i 60 nye rorbuer

Les også Reiselivet håper på ny runde med norgesferie: – Handler om å komme over kneika