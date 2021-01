Stordalen-hotell varslet nedbemanning – nå trekkes varselet

Etter at regjeringen slo fast at permitteringsordningen utvides ut juni, beholder alle de ansatte på Comfort Hotel Børsparken i Oslo jobben.

Nordic Choice-hotellet Comfort Hotel Børsparken varslet Nav om at opp til 31 ansatte kunne miste jobben om ikke permitteringsordningen ble utvidet. Mandag kom gladmeldingen som kunne berolige både de ansatte og hotelldirektøren. Vis mer byoutline Trond Solberg, VG

Hotellene i Petter Stordalens Nordic Choice-kjede har så langt unngått å si opp ansatte som følge av pandemien.

Før jul varslet imidlertid Comfort Hotel Børsparken Nav om oppsigelse av alle 31 faste ansatte på hotellet. Selskapet er pliktig til å sende et slikt varsel når mer enn ti personer som sies opp.

Hotelldirektør Espen Ravnå uttalte til E24 før helgen at han håpte de kunne trekke oppsigelsesvarselet om regjeringen kom på banen med en utvidet permitteringsordning. Den midlertidige permitteringsordningen skulle etter planen gå ut den 31. mars.

Mandag fikk imidlertid Ravnå det han selv kaller «fantastiske nyheter»: Regjeringen går inn for at ordningen nok en gang forlenges, denne gangen til 1. juli.

– For en start på uken, sier Ravnå til E24.

Han kaller det en stor lettelse for de ansatte som har vært permittert lenge og frykter for jobbene sine.

– Føler du med dette at regjeringen forstår situasjonen dere står i?

– Jeg opplever at regjeringen ønsker å hjelpe næringslivet og arbeidstagerne til å komme gjennom krisene, men at man er redd for å gjøre for mye. For bransjens del har vi hele tiden etterspurt langsiktige tiltak som gir forutsigbarhet og hindrer usikkerhet for de ansatte.

I fjor sommer varslet mange hoteller masseoppsigelser. Også den gang ble ønsket om en forlengelse av permitteringsordningen innfridd og den midlertidige ordningen ble forlenget.

Comfort Hotel Børsparken har vært nedstengt for normal drift siden pandemiens start, og dermed er alle de ansatte permittert.

Håper på ny forlengelse

Selv om de store hotellkjedene har sagt at oppsigelser er et alternativ, har den midlertidige permitteringsordningen, som har blitt forlenget av regjeringen flere ganger, vært redningen for hundrevis av hotellansatte.

– Men er tre måneder til med permitteringsordning nok til å få ting opp å gå igjen?

– Jeg håper Stortinget kommer LO og NHO i møte og ser at det er fornuftig å utvide ordningen til oktober for å sikre så mange arbeidsplasser som mulig, sier hotellsjefen.

Det gjør også konsernsjef i Nordic Choice Torgeir Silseth, som mandag skrev følgende i en sms til E24:

«Alt som bidrar til å hindre unødvendige oppsigelser av våre ansatte, er vi positive til. Samtidig har vi gjennom hele krisen ønsket mer forutsigbarhet og langsiktige tiltak, og vi tror man trygt kan lytte til LO og NHO som anbefaler utvidelse til oktober».

Ravnå er også hotelldirektør for Comfort Hotel Express på Youngstorget.

– Er man avhengig av at nordmenn tar norgesferie også kommende sommer for at sesongen skal bli god, tror du?

– Slik situasjonen er nå, er det vanskelig å spå om sommeren og hvilke muligheter man eventuelt har for reise over landegrenser. Hvis nordmenn kan feriere utenlands, kan vi nok også ta imot utenlandske turister til landet.

Statsminister Erna Solberg mener permitterte nordmenn burde se seg om etter ny jobb. Vis mer byoutline Signe Dons

Ville ikke utvide permitteringsordningen

I august ble permitteringsperioden utvidet til 52 uker, men næringslivet har flere ganger tatt til orde for en ytterligere forlengelse.

Så sent som søndag sa regjeringen at det foreløpig ikke var aktuelt med en forlengelse av ordningen.

VG meldte søndag at Frp er innstilt på å gå sammen med Ap, Sp og SV for å forlenge permitteringsperioden. Dermed er det flertall på Stortinget for å forlenge permitteringsperioden ut over de 52 ukene som gjelder nå.

Frp ønsker å forlenge permitteringsperioden til 1. oktober.

Mandag kom regjeringen etter, og i en pressemelding uttaler arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) at ordningen er utvidet til 1. juli for at ikke bedrifter må gå til oppsigelser kort tid før jobbene kan komme tilbake når vaksineringen av befolkningen gjennomføres.

Petter Stordalens hotellkjedene har hatt det tøft siden pandemien traff Norge, men har unngått oppsigelser. Vis mer byoutline Siv Dolmen / E24

Har tidligere nedbemannet på hovedkontoret

I Nordic Choice har hvert enkelt hotell ansvar for bemanningen, og varselet knyttet til hotellet ved Børsparken er ikke en del av en større prosess eller noe som er initiert fra sentralt hold, noe også Nordic Choice sitt hovedkontor bekrefter overfor E24.

Det har derimot blitt gjort nedbemanninger ved hovedkontoret. I midten av juni varslet Nordic Choice Shared Services Nav om masseoppsigelser av 100 personer. Det betyr ikke at så mange mister jobben, men antallet er satt som et maks antall i rapporteringen.

E24 har spurt Nordic Choice hvor mange som har mistet jobben ved hovedkontoret, men selskapet ønsker ikke å dele disse tallene.

